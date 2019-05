Nyt liv i Marselistunnel - timingen undrer politiker

I over 20 år har man i Aarhus diskuteret muligheden for at bygge en tunnel under Marselis Boulevard, så man kan få lagt låg på den tunge trafik, der er til og fra Aarhus Havn.

Et flertal i Aarhus Byråd har bestemt, at tunnelen skal bygges, men der er endnu ikke taget et spadestik til tunnelen.

Læs også Østjysk valgdeltagelse slår landsgennemsnittet: Så mange har stemt i din kreds

Årsagen er, at regeringen lægger et loft over kommunernes forbrug til at anlægge. Et anlægsloft er et loft over, hvor mange penge kommunerne samlet må bruge på at bygge og renovere.

På den måde kan regeringen sikre, at kommunerne ikke lægger beslag på arbejdskraft i byggebranchen - arbejdskraft der kan være brug for andre steder i samfundet.

En million biler

Anlægsloftet har forhindret Aarhus Kommune i at komme i gang med byggeriet.

Læs også SF: Drop Marselistunnel og brug pengene på ny letbanelinje

Ifølge folketingsmedlem Michael Aastrup (V) er det nødvendigt at prioritere en tunnel under Marselisboulevard.

- Det er vigtigt, at vi får lavet en ordentlig infrastruktur ved Aarhus Havn. Allerede næste år skal Molslinjen flytte en million biler derned, og hvis vi ikke finder en løsning meget snart, så bliver det kaos dernede, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiker råber op: Privatskoler i fare for at blive massakreret

Den udtalelse vækker begejstring hos rådmand for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V).

- Det glæder mig, at vi får opbakning til, at vi skal have velvilje til at bygge. Vi beder ikke om penge, vi skal bare have lov til at bruge dem, så vi ikke bliver ramt af anlægsloftet, siger han.

Michael Aastrup er tidligere borgmester i Randers og medlem af Folketinget for Venstre siden 2005.

Timingen undrer socialdemokrat

Det er første gang, at Aarhus Kommune møder opbakning fra Folketinget. Michael Aastrup håber på, at flere folketingspolitikere vil følge trop.

- Jeg håber, at mine østjyske kolleger bakker op om det her. En tunnel vil gavne hele Østjylland, siger han.

Den østjyske folketingskandidat og nuværende viceborgmester i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius (S) ser også gerne, at Aarhus Kommune får lov til at bygge en tunnel.

- Det er fornuftigt, at vi får nogle store anlægsinvesteringer i Østjylland. Det er med til at sikre, at vi får en ordentlig transportføring, og at vi får en tilgang til havnen, siger Camilla Fabricius til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiker trækker i land: S vil ikke samarbejde med Stram Kurs

Hun undrer sig dog over, at det først er nu, Michael Aastrup vælger at gå ind i debatten om Marselis-tunnelen.

- Jeg er glad for, at Michael Aastrup sætter fokus på det her, men han er folketingsmedlem og har fuld adgang til at sige til den siddende regering, at Østjylland skal prioriteres. Det kan undre mig lidt, at han først tager det op nu otte dage før folketingsvalget, lyder det fra Camilla Fabricius.

Hvis Marselistunnelen bliver en realitet, vil projektet være det største anlægsprojekt i Aarhus' historie.