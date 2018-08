Nyt hus skal redde psykisk syge: Nu mangler der millioner til driften

Om få dage er det præcis et år siden, at den 25-årige Jonatan Heide Becker skyllede op på en strand ved Helgenæs. Han var dagen før blevet udskrevet til gaden direkte fra Psykiatrien i Risskov, og der var ingen ledige pladser på Aarhus Kommunes botilbud.

En uacceptabel død, der aldrig må ske igen, sagde daværende rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), og den daværende formand for Region Midtjyllands Psykiatriudvalg, Henrik Gottlieb (S), gav hinanden hånden derpå.

Løsningen skulle være et såkaldt fælles Psykiatriens Hus, hvor psykiatripersonale fra kommune og region skulle sidde skulder ved skulder og sikre, at ingen bliver sendt ud i det uvisse.

Det ryster mig, at pengene ikke er der, jeg forstår det simpelthen ikke. Knud Kristensen, formand, SIND

Mangel på penge ryster

Nu viser det sig, at mens det er lykkes Region Midtjylland midt i massive sparerunder at allokere penge til projektet, så ser det anderledes ud i Aarhus Kommune, hvor der mangler 7 millioner kroner til driften.

Den oplysning kommer bag på foreningen for psykisk syge SINDs formand, Knud Kristensen. Han sidder selv i en arbejdsgruppe, der er tilknyttet projektet og har intet før hørt om den tomme pengekasse.

- Det ryster mig, at pengene ikke er der, jeg forstår det simpelthen ikke. Det kan ikke være rigtigt, at man har arbejdet så længe med et projekt, og det så kan komme bag på en af parterne, at budgettet er, som det er, siger Knud Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han mener, at manglen på penge i kommunen vil have en stor betydning for det ambitionsniveau, der er lagt for projektet.

- Der vil være funktioner, som man er nødt til at skære væk. Og så vil de borgere, der har brug for den indsats, igen skulle løbe fra Herodes til Pilatus for at få hjælp. Uanset hvad man skærer væk, vil det være en rigtig dårlig idé, siger Knud Kristensen.

Knud Kristensen er ikke den eneste, der er ærgerlig over, at der mangler penge til projektet.

- Vi bliver tidspressede samtidig med, at vi har et budget, som presser psykiatriområdet. Det er ærgerligt, at vi igen ser, at der ikke er styr på finansieringen, siger Kjeld Hvalsø (Ø), Aarhus Byråd.

Pengene er svære at finde

Ifølge Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, så er pengene svære at finde:

- Det er ikke nemt at finde penge, når vi skal spare i Aarhus Kommune, men hvis vi ikke bliver bedre til at løse på tværs, så bliver det formentligt dyrere. Det er også derfor vi siger, at vi har behov for at nå målet om at skabe et psykiatriens hus, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis ikke vi finder pengene til budgetforhandlingerne, så må jeg finde dem andre steder i socialforvaltningen, det vil uden tvivl blive smerteligt. Kristian Würtz, Rådmand Sociale Forhold og Beskæftigelse

Hvor pengene præcist skal komme fra, det er Kristian Würtz ikke klar over på nuværende tidspunkt, men de skal findes på tværs af partierne, og det kan koste andre steder.

- Hvis ikke vi finder pengene til budgetforhandlingerne, så må jeg finde dem andre steder i socialforvaltningen, det vil uden tvivl blive smerteligt, siger Kristian Würtz (S).

Kort før påske blev det første indledende møde om det kommende Psykiatriens Hus holdt i Aarhus. De omkring 70 deltagere, hvoraf en tredjedel var borgere, patienter og pårørende, diskuterede, hvordan det kommende hus bedst kan hjælpe patienterne, og hvordan kommune og region bedst kan arbejde sammen. Planen er, at der skal afholdes et nyt møde snart, hvor planerne skal konkretiseres.

Psykiatriens Hus

Et hus, hvor der både vil være Ambulant behandling,

Mulighed for kortere døgnophold

Et hus, hvor der både vil være Ambulant behandling,

Mulighed for kortere døgnophold

Hvor borgerne kan få hjælp af både kommune og region i samme hus. På den måde slipper borgeren for at skulle pendle mellem kommune og region Psykiatriens Hus skal være et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

