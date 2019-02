Nyt hotel har kun ét værelse

Kan et hotel med kun ét værelse overleve?

Det mener folkene bag det nystartede Hotel Møhr i Horsens. Brancheorganisationen Horesta er mindre positiv.

Idéen om at åbne verdens måske mindste hotel opstod, da ejerne bag spisestedet Møhr Steakhouse fik mulighed for at overtage lokalerne umiddelbart over restauranten.

- Vi havde nogle kvadratmeter, vi skulle udnytte, og vi syntes, det kunne være sjovt at lave et hotel. Vi vil gerne tilbyde vores gæster en ekstra oplevelse, men værelset er ikke forbeholdt gæster, siger medejer af Hotel Møhr, Eoin Magill, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke en gimmick

En overnatning i Hotel Møhrs ene værelse koster 900 kroner. For de penge får man blandt andet et 60 kvadratmeter stort værelse - eller en loftsuite, som ejerne af hotellet kalder det - og et soveværelse med dobbeltseng. Der er også et tekøkken og egen indgang fra gaden.

Konceptet med ét værelse kan kun hænge sammen, fordi ejerne har en anden primær indtægtskilde, lyder det fra medlemschefen for Horesta. Foto: Hotel Møhr

Eoin Magill afviser, at 'hotellet' er en gimmick for at skabe opmærksomhed omkring restauranten nedenunder.

- Det er seriøst, og for os handler det lige så meget om at snuse til hotelbranchen. Vi starter i det små, og det kan snildt tænkes, at der kommer flere værelser i en anden bygning, siger Eoin Magill til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ikke lade sig gøre

Nadeem Wasi, der er medlemschef for Horesta, brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, har ikke kendskab til andre hoteller med ét værelse.

Men det faktum, at hotellet muligvis er et unikum, gør ikke nødvendigvis konceptet til en god idé.

- Isoleret set kan man ikke drive et hotel med ét værelse til 900 kroner per overnatning. Ud fra en driftsøkonomi kan du ikke tilbyde de services, man normalt vil forvente på et hotel, for de penge, siger Nadeem Wasi til TV2 ØSTJYLLAND.

Kombinationen på den elektroniske lås til Hotel Møhr skiftes hver dag. Nye gæster får tilsendt den korrekte kode.

Som en gammeldags kro

Konceptet kan kun hænge sammen, fordi ejerne har en anden primær indtægtskilde, lyder det fra medlemschefen for Horesta.

- Jeg synes, det er forkert at kalde det en hotelovernatning. Det er et bespisningsted, der tilbyder overnatning. Det er ligesom en gammeldags kro. Konceptet er ikke nyt. Det nye er, at det er ét værelse, siger Nadeem Wasi til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg kender til hoteller, der prøver at give gæsterne den oplevelse, at de er på besøg hos en ven. Nadeem Wasi, medlemschef, Horesta

Han kan sagtens forestille sig, at nogle af gæsterne på Møhr Steakhouse kunne blive fristet til en overnatning efter en god middag med vin.

- Det er spændende, at ejerne prøver sig frem med at tilbyde overnatning, men gæsten skal være klar over, at det er en speciel oplevelse.

Værelset er formelt registreret som Airbnb, og oprindelig havde ejerne tænkt sig at bruge lokalerne til kontor. Foto: Hotel Møhr

Nye former

Nadeem Wasi tvivler på, at hoteller med ét værelse er noget, vi kommer til at se meget af fremover.

- Selv for små hoteller skal der være en kritisk masse, men vi er i en tid, hvor folk viser stor innovation. Man prøver nye former af, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kender til hoteller, der prøver at give gæsterne den oplevelse, at de er på besøg hos en ven.

Der er i alt fire medejere af Hotel Møhr.

Eoin Magill er ifølge eget udsagn klar til flere hotelværelser.