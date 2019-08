Nyt center skal hjælpe mennesker med prostitutionsskader

- Mange af de unge, der kommer hos os, er ensomme og alene, siger Flora Ghosh, der er administrerende direktør og stifter af LivaRehab, som i dag har slået dørene op for en ny afdeling i Aarhus.

For Flora Ghosh handler det ikke om at komme med moralske holdninger, men om at lytte til dem, der kommer ind. Centeret tilbyder mennesker med prostitutionsskader anonym rådgivning og individuelt tilrettelagt psykologforløb.

- Vi kommer ikke med et skræddersyet tilbud til dem. For os handler det om at spørge, "hvad kan vi gøre for dig, så du får det bedre", siger Flora Ghosh.

De fokuserer meget på, at de ikke kommer med skræddersyede her-og-nu-løsninger og lægger vægt på at styrke dem, der henvender sig, så de er klar til at genoptage eller starte på deres uddannelser og arbejde. Det glæder hende, at østjyske unge nu også har mulighed for at få hjælp.

Mange af de unge, der kommer hos os, er ensomme og alene. Flora Ghosh, administrerende direktør og stifter af LivaRehab

Lyttende ører i hjertet af Aarhus

Der kan være mange forskellige grunde til, at mennesker med prostitutionsskader henvender sig. Det kan b.la. være fordi man har været nødt til at sælge seksuelle ydelser, og man på den måde har fået traumatiske eftervirkninger. Ifølge Flora Ghosh kan der også være mange andre eftervirkninger, som gør, at man har brug for rådgivning og hjælp eller blot har brug for en person at snakke med.

- Det kan være, man ikke kan sove, har problemer med nærhed, har mareridt eller ikke kan holde ud at være i sin krop, siger Flora Ghosh.

Hun understreger også, at man får et netværk, der også fortsætter efter endt rehabiliteringsforløb. Man kan for eksempel kontakte centeret, hvis der sker noget stort eller småt i ens liv, som man gerne vil dele med en anden.

Flora Ghosh er administrerende direktør og stifter af LivaRehab.

Derfor er hun også glad for deres tilstedeværelse i Aarhus. Centeret får både henvendelser på telefon og mail, men man kan også dukke op og få en snak.

Medarbejderne består lige nu af tre lønnede medarbejdere og ti frivillige.

Trækker på erfaring fra København

LiveRehab har allerede to afdelinger i København og Vordingborg, og centeret i Aarhus trækker på den erfaring, viden og metoderne, som de har tilegnet sig. Centeret i København fik 600 henvendelser fra hele landet sidste år. 96.3 procent af dem, der henvendte sig, har været udsat for incest og seksuelle overgreb. Hun understreger også, at tallet er bekymrende højt, men feedbacken har været positiv, og derfor glæder det hende, at de også har et center i Aarhus nu.

Hun forventer, at tallet bliver højere i år, fordi de også er i Aarhus nu, og dermed rammer de en bredere demografisk skare.

- Vores erfaring er, at folk ringer eller skriver til os, så finder vi en hurtig tid og laver et rehabiliteringstilbud, siger Flora Ghosh.

Alle henvendelser starter med en visiterende samtale, hvor de ansatte fokuserer på, hvad de kan gøre for personen.

- Det vigtigste er, at vi lytter, siger Flora Ghosh.

LivaRehab er støttet Trygfonden og private donationer.

Centeret har været efterspurgt

Ifølge Flora Ghosh har rehabiliteringscenteret været efterspurgt af flere. Heriblandt læger, socialarbejdere og politikere. Flora Ghosh oplyser også, at de har fået en del telefon- og mailhenvendelser, hvor folk har efterspurgt centeret i Aarhus.