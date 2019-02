Nyt botilbud skal give tryghed og plads til flere diagnoser

Et nyt botilbud er i dag åbnet i Silkeborg. Her er der både plads til psykisk sårbarhed og autisme blandt voksne mellem 18 og 40 år.

- Vi ser flere og flere unge med dobbeltdiagnoser. Det er ikke unormalt, at folk med autisme også har en depression eller angst, fortæller Allan Barenholdt, afdelingsleder, Botilbuddet H.C. Branners vej.

Tværfagligt personale

Ved at samle forskellige diagnoser under ét tag, er der også brug for personale med forskellige baggrunde og viden.

Personalegruppen består af i alt 27 pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Vi håber, at tilbuddet vil blomstre, og at beboerne får gavn af, at vi kan bruge hinandens fagligheder. Allan Barenholdt, afdelingsleder, Botilbuddet H.C. Branners vej

- Vi håber på at kunne skabe sammenspil i fagligheden i de to personalegrupper. Personalet kan støtte hinanden i de forskellige afdelinger, der ligger på hver sin side af døren, fortæller Allan Barenholdt.

Læs også Helt i bund: Kommuner halter efter den grønne omstilling

Springbræt og tryghed

Tilbuddet skal fungere som springbræt, hvor beboerne bliver hjulpet til at kunne bo på egen hånd og håndtere både store og små hverdagsting efter opholdet. Det kan blandt andet et fælleskøkken hjælpe med.

Det, at kunne leve sit eget liv og samtidig være tæt på en støtte, tror vi, gør noget godt. Rikke Bækgaard, afdelingsleder, Botilbuddet H.C. Branners vej

- Der er rigtig meget social læring og træning i at lave og spise mad sammen, fortæller Allan Barenholdt.

En vigtig del af processen er at skabe en grundlæggende tryghed for beboerne.

- Det, at kunne leve sit eget liv og samtidig være tæt på en støtte, tror vi, gør noget godt. Det opbygger selvstændighed og tryghed til at arbejde med det, der er svært, fortæller Rikke Bækgaard.

Rikke Bækgaard og Allan Barenholdt holdt i dag tale for samarbejdspartnere og lokalsamfund til indvielsen.

Egen lejlighed

I det nye botilbud er der efter en større ombygning 34 pladser – heraf ti til beboere med autisme.

Alle beboere har egen lejlighed med egen udgang, men der er samtidig mulighed for socialt samvær i fællesarealerne. Hver især har de også en handleplan med forskellige mål.

Jeg er glad for at være flyttet. Det er et fantastisk hus og fællesskab. Casper Birkefeldt, beboer, Botilbuddet H.C. Branners vej

En af beboerne på H.C. Brannersvej er Casper Birkefeldt, der tidligere har været tilknyttet et andet tilbud.

- Jeg er glad for at være flyttet. Det er et fantastisk hus og fællesskab, fortæller han.

Huset på H.C. Branners vej er stort set fyldt, og det samme er drømmene for botilbuddets fremtid.

Læs også Ingen vil betale regning: Patienter som Magnus kan miste hjemmebehandling

- Vi håber, at tilbuddet vil blomstre, og at beboerne får gavn af, at vi kan bruge hinandens fagligheder. Vi ser frem til at kunne skabe de bedste rammer for beboerne og være med til at klæde dem på til en selvstændig tilværelse, når de er klar til det, fortæller Allan Barenholdt.