Nyskabelse i Horsens: Fødevarer i stedet for tivoli

I årtier har tivoli været en af grundpillerne i Østjysk Dyrskue i Horsens, som åbner for 149. gang fredag. Men i år bliver tivoli erstattet af et legeland, som i høj grad vil være præget af fødevarer.

- Det bliver spændende at se, hvordan både landmændene og vores gæster tager imod det nye, siger Mette Hein, der er projektleder og skal forny og profilere dyrskuet til TV SYD.

Der vil i legelandet være stor fokus på mad og forsøg på at knytte børn til landbruget gennem leg og læring. For eksempel kan børnene deltage i køkkenskole og workshops.

Der vil fortsat være traditionelt dyrskue med fremvisning af dyr i Horsens, men som noget nyt kommer der madmarked oveni.

Smagsprøver med hjem

Også for de voksne vil årets dyrskue, der skifter navn til Horsens Dyrskue & Madmarked, være lidt anderledes i år.

For ud over det traditionelle dyrskue vil der være et madmarked med fødevareproducenter og gårdbutikker fra hele Jylland. Her kan dyrskue-gæsterne se og smage maden og købe produkter med hjem.

- Vores mål er at give folk nogle gode oplevelser med udgangspunkt i de gode danske fødevarer og råvarer, som vi har så mange af. Vi ønsker at vise alt det, som landbruget kan - og samtidig skabe kontakt mellem landmænd og byfolk. Folk skal ikke kun komme for at se, de skal opleve og aktiveres, siger Mette Hein til TVSYD.