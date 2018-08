Nyslåede massemillionærer: - Vi har skændtes for at nå hertil

Det er når, vi har skændtes, at vi har flyttet virksomheden mest, sådan lyder det fra Jesper Ernst Hvejsel, som er halvdelen af iværksætterparret.

To unge mænd, Jesper Ernst Hvejsel og Mikkel Harken Salling, fra Lystrup ved Aarhus er netop blevet mangemillionærer efter, at de onsdag har solgt deres e-handelsfirma, Firtal Group til Matas.

Men vejen for at nå hertil har ikke altid været uden udfordringer.

- Vi har haft masser af udfordringer. Hvis man er dybt uenige om nogen ting, skal man også kunne rumme, at man tager et skænderi, eller at den ene smider computeren på bordet og går hjem, siger Jesper Ernst Hvejsel.

Mikkel Harken Salling bakker ham op.

- Selvfølgelig slår det gnister, det er på den måde ligesom et ægteskab, hvor kanterne bliver slebet af gennem årene. Man lærer hinandens styrker og svagheder bedre og bedre at kende, fortæller han.

Gejst til at føre det videre

- Vi skal stadig drive Firtal og de webshops videre, som vi har gjort hidtil, men nu får vi en storebror med stor kapital til fremtidige investeringer, fortæller Jesper Ernst Hvejsel.

De to iværksættere brænder i den grad for det, de laver. De vender det, der kan synes som de mindste detaljer.

Det er alle de små detaljer. Vi kigger på, hvad for en tape vi bruger. Det er koblingen, det tekniske og det fysiske, som vi synes er sjovt, fortæller Jesper Ernst Hvejsel.

De to glade iværksættere kunne i dag give råd til en iværksættermesse i Aarhus om deres egne karrierer.

Afsavn

De er begge enige om, at man ikke når hertil uden, at man går på kompromis med noget andet.

- Det har været et liv, hvor man har prioriteret nogle ting, og hvor der er mange afsavn. Det er der ikke nogen tvivl om, men det er afsavn, som man har valgt til, fortæller Mikkel Harken Salling.

De har begge kone og børn, men det er klart, at deres arbejde også fylder i privatlivet.

- Visionen skal leve i privatlivet for at få det til at fungere, fortæller Mikkel Harken Salling.

De glæder sig begge to meget til det nye samarbejde, og det vigtigste er stadig for dem at lave noget, de synes er sjovt.

- Man er nødt til at lave noget, man synes er sjovt, ellers brænder man ud.

