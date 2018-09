Nyindkøbt Horsens-målhelt: Man kan stole på mig

Kasper Junker kunne søndag eftermiddag skrive sine første AC Horsens minutter på cv’et, og han skulle blot bruge 10 minutter på at score sit første mål for klubben i kampen mod AGF, som Horsens vandt 3-2.

- Det var fantastisk. Man går jo og håber på at kunne åbne målkontoen hurtigt for en ny klub og vise holdkammeraterne, at de kan stole på én, og det føler jeg, at jeg fik gjort i dag, siger Kasper Junker.

Den 24-årige angriber skiftede fra netop AGF i de døende minutter af transfervinduet, men Horsens-angriberen mener ikke, at det var ekstra fedt at score mod sine gamle holdkammerater.

- Det var rart at score. Det er ligegyldigt, om det var mod AGF eller et andet hold i Superligaen. Jeg vil bare gerne score, siger Junker.

Kasper Junker (t.v.) jubler samme med holdkammeraten Peter Nymann efter sin scoring mod AGF. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Tilfreds med sin nye angriber

Horsens’ manager, Bo Henriksen, var efter kampen meget tilfreds med sin nye angriber.

- Kasper Junker viste, at ud over at kunne score så bringer han en evig uro til modstanderen. Det er virkelig klasse.

- Han skabte problemer for dem, i stort set alt hvad han lavede. Det så vi i den situation, hvor der i et kort øjeblik var straffespark til os. Der kreerede han noget ud af ingenting.

- Det var en fremragende debut, siger Bo Henriksen.

Kasper Junker synes, at det har været en god start i klubben.

- Holdkammeraterne har taget rigtig godt imod mig, og jeg synes faktisk, at når man kigger på kampen mod AGF, så ligner det ikke, at jeg kun har været i klubben i to uger.

Kasper Junker får muligheden for at komme på tavlen igen, når Horsens gæster OB i næste spillerunde.

