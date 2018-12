Nye vejstriber begejstrer - og skal revolutionere trafikken

Større synlighed, færre støjgener og markant øget trafiksikkerhed.

Det er højst sandsynligt, hvad de danske bilister kan se frem til, når de begiver sig ud på vejene i 2019.

Et samarbejde mellem Vejdirektoratet og producenterne Eurostar Danmark og Geveko Markings har nemlig resulteret i en ny støjfri, lysende vejstribe kaldet 'Longdot'.

Alle siger i kor: 'Det her er løsningen'. Jesper Wraae-Bess, direktør, Eurostar Danmark.

Danmarks nuværende vejstriber kan ikke ses i mørke, når der ligger vand på dem. Linjerne i vejkanten lyser dog op, men problemet er, at de støjer for meget.

Vejstriben Longdot er udviklet i 'stribeudviklingsgruppen' under Vejdirektoratet.

Et gennembrud

Den nye vejstribe er en kombination af det bedste fra de to typer af vejstriber, hvilket betyder, at "Longdot" kan erstatte alle vejstriber i fremtiden.

Samarbejdet om den nye vejstribe har stået på siden 2016, og i udviklingsfasen er Longdot blandt andet blevet testet på Tirstrup Lufthavns arealer.

Direktør i Eurostar Danmark Jesper Wraae-Bess, der har været med til at udvikle vejstriberne, kalder det et gennembrud indenfor trafikafmærkning.

- Det vil betyde færre trafikuheld. Det vil være et af de elementer, der skal til for at nedbringe antallet af ulykker i Danmark.

- Alle, der har været med til at udvikle dem, Vejdirektoratet, entreprenører og producenter, har aldrig set noget lignende. Alle siger i kor: 'Det her er løsningen', siger han.

Det vil være til glæde for bilisterne, vejnettet og trafiksikkerheden. Kenneth Kjemtrup, fagprojektleder, Vejdirektoratet

Longdot vil blive den største revolution inden for kørebaneafmærkning, siden opfindelsen af de rumlende kantstriber for snart 30 år siden, lyder det fra direktøren i Eurostar Danmark.

Med Longdot kan vi i fremtiden øge synligheden i byområder, uden det medfører støjgener, lyder det fra direktør i Eurostar Danmark, Jesper Wraae-Bess. Foto: Vejdirektoratet

Til glæde for alle

Vejdirektoratet anbefaler kraftigt vejstriben, men det er i sidste ende en politisk beslutning, om den nye vejstribe skal bruges på de danske veje.

- Med 'Longdot' kan vi fremover få trafikken bedre fordelt. Det vil være til glæde for bilisterne, vejnettet og trafiksikkerheden, siger fagprojektleder hos Vejdirektoratet Kenneth Kjemtrup i en pressemeddelelse.

Longdot forventes at være klar til udlægning på hele vejnettet i løbet af 2019.

