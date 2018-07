Nye tal: Er din bolig mere værd end før finanskrisen?

Det er en god tid at være ejendomsmægler i. I hvert fald i Aarhus, Favrskov, Silkeborg og Skanderborg kommuner. Her er priserne nu de samme eller over niveauet fra før finanskrisen, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Det mærker de hos EDC Skanderborg, der også sælger huse i Hørning og Ry.

Det er en dejlig udvikling, som vi er inde i. Per Sloth, ejendomsmægler, EDC Skanderborg

- Det er en dejlig udvikling, som vi er inde i, siger ejendomsmægler hos EDC Skanderborg, Per Sloth.

Det er flere år siden, at Skanderborg passerede grænsen for boligpriserne fra før finanskrisen. Men nu kan det mærkes, at også landdistrikterne er kommet med.

Kilde: Boligsiden.dk juli 2018

Boligpriserne er ifølge boligøkonom Birgit Daetz fra Boligsiden.dk stigende, fordi det er blevet mere fordelagtigt at låne.

- Den meget lave rente har stor betydning, fordi man kan få finansieret sit boliglån fordelagtigt, forklarer Birgit Daetz.

Vi har en sund modstand fra køberne. Det havde vi ikke før krisen. Der købte man ukritisk på nogle høje niveauer. Per Sloth, ejendomsmægler, EDC Skanderborg

Priserne har i Skanderborg været stigende i en længere periode.

- Jeg synes, at det er gået i et godt tempo. Indimellem bliver udviklingen stoppet lidt. Vi har en god afbalancering på det, siger Per Sloth.

Han mener faktisk, at markedet vil have godt af en lille pause.

- Jeg tror godt, at vi kan opleve en periode i 2019, hvor priserne ikke stiger. Det vil nok være meget sundt. Ellers så kan vi godt se små-bobler, siger Per Sloth.

Sund modstand fra køberne

Når nu priserne flere steder er højere end før finanskrisen, så vil nogen måske frygte, at en sådan krise er på vej igen. Men det er der ikke noget, som tyder på lige nu, lyder det fra Boligsiden.dk.

- Der har været opstramninger fra det offentlige, og flere nøgletal peger på, at stigningerne er kontrolleret, siger Birgit Daetz med henvisning til, at udgifter til boligen i dag er procentvis mindre end udgiftsandelen før finanskrisen.

Huspriserne er i flere østjyske kommuner højere nu end før finanskrisen. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Per Sloth er boligkøberne med til at forhindre en finanskrise i den nærmeste fremtid.

- Vi har en sund modstand fra køberne. Det havde vi ikke før krisen. Der købte man ukritisk på nogle høje niveauer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke en vild udvikling

Per Sloth mener ikke, at boligpriserne har været igennem en vanvittig udvikling.

- Det er ti år siden krisen ramte os, og det er ikke fordi, at det er en vild udvikling set henover ti år, siger Per Sloth.

Der er ifølge Per Sloth og Birgit Daetz flere indikatorer, som peger på, at der ikke er en finanskrise på vej. Men de tør ikke love noget.

- Jeg siger ikke, at der aldrig kommer til at ske noget igen, forklarer Birgit Daetz fra Boligsiden.dk.