Nye stier i Mols Bjerge: 25 kilometer til ryttere

Nye stier til dem, der kan lide at færdes til hest, blev i dag indviet i Mols Bjerge.

Stierne skal sikre, at nationalparkens besøgende - besøgende, cyklende eller beredne - ikke generer hinanden.

Hele 54 heste med ryttere havde meldt sig til søndagens åbning.

Heriblandt Dagmar Ludvigsen og Jesper Thuesen, der havde taget turen fra Brabrand.

De ville prøve de nye stier, der udelukkende er til for folk til hest. For det kan være svært at færdes som rytter.

Mange bliver sure over, at man rider rundt omkring, når vi rider i naturen, hvor der ikke er deciderede rideruter. Dagmar Ludvigsen, rytter, Brabrand

- Der hvor vi har vores heste stående, er der ikke særlig gode ridemuligheder. Så vi savner virkelig ridemuligheder. Mange bliver sure over, at man rider rundt omkring, når vi rider i naturen, hvor der ikke er deciderede rideruter, siger Dagmar Ludvigsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagmar Ludvigsen havde taget turen til Mols Bjerge for at prøve de nye rideruter i Mols Bjerge.

Cyklister vælter

De nye stier er altså til heste. Andre vil have svært ved at færdes på stierne.

- Hvis man er cyklist, så vælter man. Det er typisk dårlige spor at cykle i. Hvis man er fodgænger, sker der ikke noget, så tager man bare hensyn til hinanden, siger Kristian Herget, der er friluftskoordinator, Nationalpark Mols Bjerge.

Stierne er blevet til i et samarbejde med Naturstyrelsen, der lægger jord til. Så har der været en fokusgruppe med lokale ryttere.

I Nationalparken vil der også være steder, hvor de forskellige stier følges ad.

- Vi ønsker jo heller ikke at pladstre det hele til med stier, skilte eller alt muligt andet, siger Kristian Herget.

Jesper Thuesen er tilfreds med ruten.

- Det er flot herude i naturen. Hold kæft hvor er det godt herude. Vi kommer helt sikkert tilbage, siger Jesper Thuesen.

I alt er de 25 kilometer stier til heste.

