Nye skybrud truer torsdag

Onsdag er knap overstået, før der igen er udsigt til flere skybrud. Torsdag kan således igen byde på oversvømmede kældre, viadukter, afløb og lavtliggende områder.

Meget ustabil luft blæser fortsat ind over Danmark fra vest, og i den forbindelse er der dannet - og bliver der dannet - kraftige byger.

Bygerne kan både være ledsaget af hagl og torden og vil generelt bevæge sig relativt hurtigt forbi, når de passerer.

I de gulligt markerede områder har TV 2 Vejret udsendt varsel om risiko for skybrud og torden. Varslet gælder fra klokken 8 til 20. Foto: TV 2 VEJRET Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Ikke desto mindre er der fortsat mulighed for, at der kan nå at falde mere end 15 millimeter regn på en halv time, hvilket netop er definitionen på skybrud.

TV 2 Vejret har udsendt varsel om skybrud og torden, som gælder for den nordlige del af Jylland samt store dele af Sjælland.

I resten af landet kan der også komme kraftige byger, men her er risikoen for skybrud lavere.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

Blæsende eftermiddag

Ikke nok med at torsdag kan byde på kraftige byger, vinden vil også tiltage i dagens løb. Derfor vil mange opleve, at det nærmest vil føles lidt efterårsagtigt i eftermiddagstimerne, hvor vinden bliver op til hård fra vest.

Vindstød torsdag eftermiddag klokken 16. Der vil være vindstød af stiv kuling mange steder langs kysterne. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Derudover vil der vindstød af kulingstyrke mange steder - især langs vestvendte kyster.

De næste mange dage ser fortsat ud til at byde på ustadigt vejr med perioder med regn, byger og blæst.