Nye skralderuter: 105.000 husstande berørt

Du skal ikke undre dig, hvis affaldsbeholderen ikke bliver tømt på den sædvanlige ugedag den kommende tid.

Fra d. 29. oktober overtager transportørfirmaet HSC opgaven med at hente skrald fra det nuværende firma RenoNorden.

Den nye transportør har valgt at ændre på nogle ting for at udføre opgaven så optimalt som muligt Lene van der Raad, chef for Genbrug og Energi, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

- Den nye transportør har valgt at ændre på nogle ting for at udføre opgaven så optimalt som muligt. De går simpelthen ind og ændrer på en del af ruterne, forklarer Lene van der Raad, chef for Genbrug og Energi i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud af kommunens 160.000 husstande er det de 105.000, som vil blive berørt af ændringerne.

Ekstra afhentningsdage

De nye ruter forventes først er være fuldstændig implementeret efter en måned.

Hvis afhentningsdagen flyttes mange dage, vil borgerne opleve, at deres skraldespand bliver tømt to gange om ugen.

- Ændringerne kommer forhåbentlig ikke til at betyde så meget, men det er klart, at der kan selvfølgelig opstå nogle uhensigtsmæssigheder, siger Lene van der Raad.

Det er altså HSC, som overtager tjansen fra RenoNorden.

- Det var en fælles beslutning, at aftalen mellem Aarhus Kommune og RenoNorden skulle ophøre, fortæller Lene van der Raad.

Præcis hvorfor den hidtidige aftale er blevet ophævet, vil Lene van der Raad ikke komme ind på.

Den nye transportør HSC overtager skraldeafhentningen, efter at den har været i udbud.

De berørte borgere vil få en besked i deres e-Boks.

Tjek om du er berørt af ruteomlægningerne: 1. Gå ind på www.affaldvarme.dk/mitaffald og slå din adresse op.



2. Hvis du ikke kan se noget info om ny tømningsdag, er du ikke berørt af omlægningerne.



3. Hvis du er berørt af omlægningerne, kan du se din nye tømningsdag, og hvornår den træder i kraft.



4. I få tilfælde vil der fremgå en dato for en ekstra tømning i overgangsperioden. Det sker i de tilfælde, hvor den nye tømningsdato falder mere end tre dage senere end den gamle. På den måde undgås det, at affaldsbeholderen bliver overfyldt i overgangsperioden.



Kilde: AffaldVarme Aarhus

Omlægningerne omhandler både private affaldsbeholdere og fælles affaldsbeholdere i for eksempel boligforeninger og gælder både for restaffald og beholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Der sker ingen ændringer for haveaffaldsbeholdere eller de nedgravede affaldsbeholdere.

