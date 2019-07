Nye skodriste skal holde grønt område fri for cigaretskodder

Nye riste skal hjælpe med at holde Justesens Plæne og Gudenåen ren for cigaretskodder.

Randers Kommune nu valgt at forsøge sig med endnu et initiativ, der skal få rygerne til at lade være med at smide cigaretskodder i det fri.

Tirsdag blev der nedgravet fire riste under et par af de bord og bænkesæt, der står ved Justesens Plæne ved området helt ned til Gudenåen.

Skodderne ender i Gudenåen

Det er nemlig et område, som mange bruger, og det kan desværre ses.

- Det er et stort problem med cigaretskodder i det område. Vi ønsker, at området skal være rent og pænt, for når det er det, er der også flere, der vil bruge det, siger Britt Møller, der er projektleder for det kommunale affaldsprojekt Ren Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortsætter:

- Der er mikroplast i cigaretfiltre, og når de blæser ud i Gudenåen, opløses det til skade for dyr og naturen.

De nye skodriste blev gravet ned og gjort klar i går, tirsdag. Foto: Randers Kommune

De nye riste, der er lavet af unge på Randers Produktionshøjskole, fungerer på den måde, at rygerne nærmest bare skal droppe smøgresterne, når de er færdige med dem. På den måde lander de i de nye skodriste. Nemmere bliver det næppe. Men det handler også om adfærd og holdning, fortæller Britt Møller.

Adfærd skal ændres

- Jeg tror, at mange rygere har en vane med, at de smider skodderne fra sig, uden at de tænker over det. Vi har før sat meget opsigtsvækkende askebægere op og lavet forskellige kampagner i kommunen. Vi skal vise og fortælle på mange måder, at adfærden skal ændres. De skal tænke sig om, inden de smider skodderne. Og så håber vi også, at dem, der er sammen med rygerne, kan minde dem om det. Der skal meget til at ændre indgroede vaner, så det handler om adfærd og holdning, siger Britt Møller.

Her er en af de ting, Randers Kommune tidligere har forsøgt sig med: Et skodhotel.

Det er kun et par måneder siden, at Randers Kommune rullede et andet skralde-projekt ud i Justesens Plæne.

Det flød nemlig med skrald på det store græsareal, og det havde et par gymnasieelever en idé til at komme til livs.

For dem var det vigtigt at lave skraldespande, der var flotte og ”Instagramable,” som de kalder det. Det betyder, at den skal være så pæn, at folk vil lægge et billede på det sociale medie Instagram med den, da det er et medie, som mange på deres alder bruger.

Resultatet er blevet en farverig skraldespand med et fængende slogan. Der står ”Go’ Stil. Det er din og min plæne”.

Og de ser ud til at virke.

- Det firma, der står for at holde området rent, fortæller, at de kan mærke en forskel, siger Britt Møller.

Og hvis man i løbet af de kommende uger kan mærke en forskel med de nye skodriste, så er Randers Kommune klar til at få den installeret under de andre borde og bænkesæt på stykket ned mod Gudenåen.