Nye planer for ikonisk vandtårn: Fem eksklusive kæmpe-lejemål i sigte

Lige siden energiselskabet Verdo for 10 år siden stoppede brugen af vandtårnet på Hadsundvej i Randers har snakket i byen gået på, hvad der mon skulle ske med det kendte tårn. Flere projekter har været sat i søen, uden at blive gennemført. Nu forsøges der med endnu et.

Denne gang er drømmen at bibeholde benene på vandtårnet og udskifte den store tank med en konstruktion, der skal rumme fem plan på hele 300 kvadratmeter hver.

Jeg synes, at det her er en fantastisk idé, men måske er jeg den eneste, som synes det. Thomas Enevold, CEO, Arkikon

Både private og virksomheder kan byde ind på de store, eksklusive lejemål.

- Til forskel fra tidligere er der åbnet op for mere erhverv i vandtårnet. Og så har vi valgt at bevare benene i respekt for historien og bygningens oprindelige æstetik og form, siger CEO hos arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon, Thomas Enevold, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere projekt gik i stå

I 2012 udskrev den daværende ejer af tårnet Verdo en idékonkurrence, hvor alle kunne byde ind med deres drømme for tårnet.

Et storstilet projekt med ejerlejligheder og en restaurant på toppen vandt, men det lykkedes aldrig at sælge lejlighederne, og projektet gik i stå.

Indtil nu.

Den tidligere vinder af idékonkurrencen, arkitektfirmaet Smærup og Wessman, er nu nemlig blevet en del af Arkikon, så drømmene vækkes igen til live.

Det lokalbaserede arkitektfirma (har base i Grenå og Randers) har specialiseret sig i at lave bygninger med et industrielt look, og det kommer også til at være tankegangen med vandtårnet. Foto: Arkikon

Går i gang i 2020

- Min helt store drøm er et kreativt tårn med en restaurant på toppen. Sådan en kan der stadig komme, men mulighederne er mange. Det kommer helt an på, hvem der byder ind, siger Thomas Enevold og fortsætter:

Vand får ting til at gro. Nu trænger historien til at blive vandet og videreudviklet med nye ting, der kan vokse. Torben Hansen (S), borgmester, Randers

Han håber dog, at interesserede i den kommende tid melder sig på banen, så nogen står klar til at rykke ind, når vandtårnet er bygget færdigt.

Hvis en ny lokalplan og byggetilladelser kommer i hus som forventet i løbet af næste forår, vil byggeriet været godt på vej i 2020.

Populært udflugtsmål

I de 10 år, hvor tårnet ikke har været i brug, har det været en yndet udflugtsmål især i forbindelse med den årlige Vandets Dag, og med dens højde på 94 meter over havets overflade har den tiltrukket mange besøgende.

- Vandtårnet er en ikonisk bygning, som skiller sig ud i bybilledet. Tårnet har i mange år opbevaret byens vand og været en central del af byudviklingen. Vand får ting til at gro. Nu trænger historien til at blive vandet og videreudviklet med nye ting, der kan vokse, siger borgmester i Randers, Torben Hansen (S), om de nye planer.

Tårnet skal opføres med fleksible vægge og installationer, hvor byggesystemet kommer i moduler. Modulsystemet muliggør, at rummene kan tilpasses løbende til flere forskellige funktioner.

Så den umiddelbare plan med fem store plan tiltænkt som store lejemål kan justeres undervejs, hvis det bliver nødvendigt.