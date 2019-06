Nye lokale ansigter i Folketinget betyder stoledans i byrådene

Da østjyderne gik til stemmeurnerne onsdag, var der en del, der satte kryds ud for et lokalt ansigt. I hvert fald er hele tre byrådsmedlemmer i henholdsvis Randers og Aarhus kommuner nu på vej i Folketinget.

Det drejer sig om Charlotte Bromann Mølbæk fra SF, der er socialudvalgsformand i Randers Kommune, Heidi Bank, der er byrådsmedlem for Venstre i Aarhus Kommune, samt Camilla Fabricius, der er viceborgmester for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune.

Det sætter nu gang i en stoledans i de to byråd. For både SF og Socialdemokratiet forbyder dobbeltmandater. Altså skal der findes afløsere for henholdsvis Charlotte Bromann Mølbæk i Randers og Camilla Fabricius i Aarhus.

Rosa Lykke Yde (SF) får nu en plads i Randers Byråd.

En stol går til Rosa Lykke Yde

Det bliver partifælle og stedfortræder Rosa Lykke Yde, der overtager stolen for Charlotte Bromann Mølbæk i byrådssalen. Det er første gang, hun skal sidde i byrådet i Randers Kommune.

Det er de bløde velfærdsområder, der er vigtigst for mig, og det er også dem, jeg har mest forstand på. Rosa Lykke Yde, SF

- Det betragter jeg som en stor ære, og jeg vil virkelig gøre mig umage for at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, siger Rosa Lykke Yde (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun overtager også formandsposten i Socialudvalget, og det vil da også være socialområdet, skoler og børn, der kommer til at fylde mest for hende.

- Det er de bløde velfærdsområder, der er vigtigst for mig, og det er også dem, jeg har mest forstand på. Men den grønne omstilling er også noget, der ligger mig meget på sinde, siger hun.

I Aarhus byder stoledansen på et gensyn

I Aarhus Kommune står Socialdemokratiets suppleant, Ali Nuur, klar til at udfylde Camilla Fabricius' nu tomme stol.

- Jeg glæder mig til det. Det er selvfølgelig altid bedst, hvis man kommer ind direkte efter valget, men jeg er meget glad for at komme tilbage, siger Ali Nuur til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har før siddet i byrådet i Aarhus Kommune, og han glæder sig til at få indflydelse igen.

- Jeg vil bidrage rigtig meget i forhold til børn og unge. Det er noget af det, jeg brænder for, siger han.

Det er dog endnu vist, hvem der kommer til at overtage Camilla Fabricius' rolle som viceborgmester i Aarhus Kommune. Den konstituering ventes at falde endeligt på plads på byrådsmødet den 26. juni, oplyser Socialdemokratiet.

I Venstre er dobbeltmandater tilladt, og Heidi Bank vil i første omgang forsøge at varetage begge poster som henholdsvis folketingsmedlem og byrådsmedlem i Aarhus Kommune.