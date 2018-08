Nye grise i Nettos kølediske

Fra uge 35 bliver svinekødet i alle Nettos butikker antibiotikafrit. I et samarbejde mellem Danish Crown og Salling Group, som står bag Netto, har man nu valgt at udskifte svinekødet i samtlige knap 500 butikker i landet.

Det betyder altså, at der ikke længere vil være svinekød i kølediskene, som har været udsat for antibiotika i deres levetid.

Ifølge Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, så er det en investering, som har været vigtig.

Læs også Flere tusinde hjertestartere risikerer ikke at virke optimalt

- Det er vigtigt fordi, det her med at få kød, der er opdrættet uden brugen af antibiotika, det er forebyggende på langt sigt, og det kan hjælpe på sundheden også, så er vi bare en ansvarlig virksomhed, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Netop folkesundheden er en af de faktorer, som også Danish Crown har haft som årsag til, at de vil have skiftet svinekødet ud i supermarkederne.

- Det er sådan, at jo mere antibiotika man får, des større risiko er der for, at man bliver resistent, så det er et ønske helt generelt at prøve at holde antibiotikaforbruget så lavt både for mennesker og grise, siger Group CEO, Jais Valeur.

Gode for alle parter

Og samarbejdet med Netto, tror Jais Valeur, er en beslutning som netop vil gavne både dyr og mennesker.

- Fordelene er, at det bliver tilgængeligt for mange almindelige mennesker at købe grise uden antibiotika, og det letter antibiotika forbruget, siger han.

Dette lille grønne mærke viser, at kødet i pakken er uden antibiotika.

Selvom indholdet i kødet bliver en anelse anerledes, så er der ikke andet, som forbrugerne skal tilvænne sig.

- Vi har udskiftet en til en, og priserne er som de hele tiden har været. Vi (Salling Group red.) betaler lidt mere for varen, og den investering tager vi gerne, siger Per Bank.

En langsigtet proces

Danish Crown har arbejdet med metoden siden 2015, men først nu føler de, at kødet skal udbredes til Danmark. Dog bliver produktionen ikke ændret fra den ene dag til den anden.

- Det kan godt være, men det er en meget langsigtet ambition, vi er nok en 20-30 år ude i tiden, vurderer Jais Valeur.

Selvom det er et stykke ude i fremtiden, at alle de danske kølediske kan være fyldt op af antibiotikafrit svinekød, så var forhåbningerne gode.

- Det er en god dag for Danish Crown, vi når rigtig langt ud til mange danskere. Det her det kan blive hverdag, og derfor kan det blive stort, siger Jais Valeur.

OUA produktion OUA betyder opdrættet uden brug af antibiotika. I dag er en stor del af svinekødet i de danske kølediske økologisk, hvor der ikke er rester af antibiotika i. Dog kan det være udsat for antibiotika i løbet af grisens levetid. I OUA produktionen undgår man brug af antibiotika i hele grisens liv.

Kilde: Danish Crown.

00:44 VIDEO: Hvad synes kunderne om, at svinekødet i køleren bliver skiftet ud? Luk video

Læs også Psykolog frataget autorisation: Sigtet for at have sex med klient