Nye detaljer om hurtigfærge til Samsø

En spritny færge er lige nu på tegnebrættet i Australien. Her sidder tegnere og arbejder på den hurtigfærge, der i fremtiden skal sejle mellem Aarhus og Sælvig på Samsø.

- Vi får adgang til den nyeste teknologi, når vi vælger at bygge færgen helt fra bunden. Det vil sige, at den bruger mindre brændstof, interiøret er nyt og lækkert og færgen er i det hele taget mere stabil, siger færgedirektør hos Samsø Rederi Carsten Kruse til TV2 ØSTJYLLAND.

Hurtigfærgen skal sejle fem gange dagligt om sommeren, mens den kun sejler to ture dagligt om vinteren.

Den hurtige katamaran får plads til i alt 296 passagerer og 60 cykler. Den bliver prydet med Samsø Rederis farver, der oprindeligt er inspireret af de gamle SAS-farveskemaer.

- Jeg glæder mig til, at den kommer i drift. Og i første omgang glæder jeg mig til, at vi for alvor går i gang med at bygge den, siger Carsten Kruse.

Hurtigfærgen bliver bygget specifikt til ruten mellem Aarhus og Samsø. De australske tegnere gik i gang d. 18. februar, og de første stykker aluminium bliver skåret 1. maj. I alt skal der bruges 37,5 tons rå aluminium til færgen.

- Når det er en hurtigfærge, betyder hvert ton rigtigt meget. Færgen skal være så let som muligt, men samtidig skal den også være holdbar. Og når vi vælger at bygge nyt, betyder det også, at den kommer til at bruge væsentlig mindre brændstof end en ældre model, siger Carsten Kruse.

Høj komfort for passagerer

Passagererne kommer i høj grad til at mærke, at de sejler med en ny færge. Komforten skal være i top, og det betyder blandt andet, at der kommer varmedyser ved vinduerne, så der ikke er koldt.

Foto: Incat Crowther

Derudover kommer der et område specifikt indrettet til folk med hund, og kabinen er mere støjdæmpet end andre hurtigfærger. Og så kommer man til at sidde godt.

- Det er nyt, lækkert og med lædersæder over det hele. Når der er stof på sæderne, bliver det hurtigt nusset, og det gør læder ikke på samme måde, siger færgedirektør Carsten Kruse.

Vedtaget i februar

Samsø Kommunes håb er, at en hurtigere forbindelse til Danmarks næststørste by kan skabe flere jobmuligheder for borgere i ø-kommunen. Færgen blev vedtaget i februar, og borgmesteren ser frem til, at Samsø bliver mere tilgængelig.

- Hele ideen er, at det skal være muligt at bo på Samsø og arbejde eller uddanne sig Aarhus. Og så håber vi, at det åbner for nogle flere turister fra Aarhus, når man ikke skal til Hou. Det er også derfor, der skal være plads til mange cykler, siger borgmester på Samsø, Marcel Meijer (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Færgen koster ifølge Carsten Kruse omkring 41 millioner kroner at bygge.