Nye dagpengekrav kan blive en varm politisk kartoffel under valgkamp

De har lært dansk, fået et job og betaler til en a-kasse.

På trods af det har indvandrere og asylmodtagere først ret til at få dagpenge, efter de har opholdt sig i Europa i mindst fem ud af de seneste tolv år.

Sådan lyder en ændring i reglerne for dagpenge, som blev vedtaget kort før jul sidste år og trådt i kraft ved årsskiftet.

Ændringen betyder, at indvandrere og asylansøgeres indbetalinger til a-kasse er spildt, hvis de bliver fyret inden for de første fem år, hvor de er på arbejdsmarkedet.

Der har været delte meninger om ændringen, og dilemmaet ser nu ud til at blive en varm politisk kartoffel til det kommende folketingsvalg. Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet Leif Lahn lover i hvert fald ændringer, hvis regeringsmagten skifter.

- Vi går stadig ind for et slags opholdskrav, men den måde den er lavet på her, er ikke godt nok og virker på ingen måde rigtig, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Tirsdag var han sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen på besøg hos Nettos centrallager i Brabrand for at tale om de nye krav med nogle af de indvandrere og flygtninge, som arbejder på lageret, og i modsætning til Leif Lahn synes transportministeren, at den nye regel er en god idé.

- Hvis man eksempelvis kommer fra Syrien, så skal man være lidt længere tid i Danmark, inden at man får fuld ret til dagpenge, og det, synes jeg, er sund fornuft, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var et flertal i Folketinget, der indførte det nye krav i dagpengesystemet.

Skaffet job på to år

Èn af de lagermedarbejdere, der er blevet påvirket af det nye krav og ikke har ret til dagpenge, er Mohammad Alayoubi

Han har kun boet i Danmark i to år, men på den tid har han lært dansk, skaffet sig et job og meldt sig ind i en A-kasse. Derfor undrer det ham, at han ikke får dagpenge, hvis han mister sit arbejde inden for de næste tre år.

- Nu tjener jeg mange penge, men hvis jeg mister mit job, skal jeg tilbage på kontanthjælp eller hvad, skal der ske, siger Mohammad Alayoubi, der er lagermedarbejder i Brabrand.

Mohammad Alayoubi er en af dem, der ikke har ret til dagpenge.

3F mener, at den nuværende situation er urimelig og utryghedsskabende for de udlændinge, der ellers har gjort alt, hvad samfundet forventer af dem.

- Hvorfor skal de mennesker ikke have samme sikkerhed som sine kolleger, så de er ligestillede, for de passer jo deres arbejde, siger Knud Aage Rasmussen, der er næstformand i 3F Transport og Logistik.

Frem mod 2021 hæves opholdskravet til, at man skal have boet i Danmark eller EU i mindst syv ud af de seneste 12 år, medmindre at regeringsmagten skifter.