Nye borgerlige får østjysk mandat

Sent torsdag aften stod det klart: Nye Borgerlige kommer i Folketinget for første gang. Partiet, der blev stiftet i 2015, fik 2,36 procent af stemmerne og dermed fire mandater i Folketinget.

- Det er fuldstændig vildt, sagde partiets stifter Pernille Vermund (NB) torsdag aften i sin tale ved partiets valgfest.

- Vi startede med ingenting og nu ser det ud til, at vi er inde, fortsatte hun begejstret.

Det fik hun helt ret i. Nye Borgerlige har fået fire mandater, der er valgt i Sydjylland, Sjælland, Nordsjællands Storkreds og Østjyllands Storkreds.

Dermed ser spidskandidat i Østjylland, Lars Boje Mathiesen, ud til at komme i Folketinget.

Lars Boje Mathiesen er spidskandidat for Nye Borgerlige i Østjylland. Foto: Flemming Krogh / Midtjyske Medier / Ritzau Scanpix

En sammensat mand

Den 43-årige Lars Boje Mathiesen har tidligere siddet i byrådet i Aarhus. Først for Liberal Alliance, siden som løsgænger og til sidst for Nye Borgerlige. Alt sammen i løbet af én enkelt valgperiode. Ved kommunalvalget i 2017 valgte han ikke at genopstille for i stedet at arbejde på et kandidatur til Folketinget.

Lars Boje Mathiesen er folkeskolelærer, kommer oprindeligt fra Sønderjylland, men bor i Harlev vest for Aarhus. Han spiller i fritiden i et countryband og har to små døtre sammen med sin kæreste, der er sygeplejerske.