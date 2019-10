Nye boliger til hjemløse: Er sikret mod ølsjatter og brandmærker

De fleste af os har et godt og trygt hjem, som fungerer som en fast base i livet.

Men enkelte borgere har svært ved at trives i en almindelig opgang. De lever et liv på gaden eller på forsorgshjem og har svært ved at komme tilbage til en tilværelse i en lejebolig.

Derfor arbejder man i Aarhus Kommune med såkaldte skæve boliger, der på flere måder er tilpasset samfundets skæve eksistenser. Mandag blev der indviet otte nye af slagsen.

De skæve boliger ligger tæt på Forsorgshjemmet Østervang og er nyopførte, fritliggende små huse på 40 kvadratmeter med opholdsrum, soveområde, køkken og bad.

- For nogle af de aarhusianere, der har det allersværest, er det her vejen til at få egen lejlighed med egen nøgle og lejekontrakt til et hjem, man kan komme til at holde af at bo i, siger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune Kristian Würtz (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg har fået otte såkaldte skæve boliger bygget tæt på.

Specielt gulv

I selve byggeriet er der taget højde for, hvem det er, der skal bo i de små huse. Eksempelvis er gulvet lavet på en måde, så de enkelte stave i trægulvet nemt kan tages op og skiftes til en ny, hvis der skulle komme skader i.

- Erfaringsmæssigt ved vi, at gulvene er noget af det, der bliver vældig slidt. Belastet kan man roligt sige. Der kommer brændmærker og så ligger der en halv øl, som ligger der længe. Madrester ligger der også længe, forklarer Jakob May, der er forstander på forsorgshjemmet Østervang

Han er begejstret for de otte nye skæve boliger.

- Det er seneste skud på stammen af boliger til de borgere, der har det svært. Det er simpelhen måden at gøre det på, forklarer han.

Der er allerede fundet lejere til fem af de otte huse og Aarhus Kommune regner med at resten bliver besat inden marts næste år.

Ekstra støtte

De små huse ligger tæt op af forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg, hvor der i forvejen ligger otte tilsvarende boliger.

Lejerne i de skæve boliger bliver tilbudt bostøtter, der skal hjælpe beboerne med at klare hverdagens forskellige gøremål.

- De fleste af de borgere, der kommer fra hjemløshed, kan klare sig i en almindelig standard leje bolig, men der er nogle der har så voldsomme vanskeligheder, at de også har brug for at der er en tæt støtte, forklarer rådmand Kristian Würtz (S).

Der er ikke langt fra de såkaldt skæve boliger til forsorgshjemmet Østervang. Lejerne i de otte boliger vil få bostøtter, som også er tilknyttet forsorgshjemmet. Her er det i forgrunden rådmand Kristian Würtz (S) og forstander Jakob May under indvielsen af de otte nye boliger.

Flere penge

Nu hvor otte skæve boliger er blevet til 16 giver det også lidt flere penge i forsorgshjemmets kasse.

- Vi får lidt flere økonomiske muskler, som gør at de her 16 beboere kan få deres egne bostøtter, siger Morten Bargisen, der er boligafdelingsleder på Forsorgshjemmet Østervang.

- Beboerne kan få lov til at præge, hvornår deres bostøtter skal være på arbejde og hvilken slags hjælp, de skal have.

Husene har sammenlagt kostet otte millioner kroner. Penge som beboerne selv er med til at finansiere via deres husleje. Resten betales af kommune og stat.