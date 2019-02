Nye boliger i Randers får æbletræer fra regnskoven i haven

Det behøver ikke at være et kæmpeprojekt, hvis du drømmer om at leve af din egen have.

I stedet kan det blive et fælles projekt for dig og dine naboer.

Onsdag tog ejendomsselskabet Domea første spadestik til 52 nye boliger i Munkdrup syd for Randers, der kommer til at have fælles køkkenhave, et kompostområde og jorddepoter, hvor man kan grave sine grøntsager ned og opbevare dem som i gamle dage.

Sådan forventes boligbyggeriet at se ud, når det står færdigt til næste år. Foto: RandersArkitekten

Og der er altså en god grund til, at der bliver gravet ud til andet end huse i forbindelse med det nye projekt. Det forklarer Marianne Schultz, som er formand for Domea i Randers.

- Selvfølgelig handler det rigtig meget om miljø og bæredygtighed, men vi vil også rigtig gerne bidrage til det sociale liv med et fællesskab, siger hun.

Boligerne forventes at stå færdige i november næste år.

Gamle æbler fra regnskoven

Når boligerne er bygget færdige, kommer der også til at være massevis af æbletræer i fælleshaven.

For Randers Regnskov stiller deres genbank med æbletræs-sorter til rådighed. Regnskoven får nemlig også en masse ud af at få sat træerne i jorden ved Munkdrup, siger Ole Bach, der er udviklingschef i Randers Regnskov.

- Det er alletiders mulighed for, at vi kan være med til at bevare nogle sjældne og gamle, lokale sorter i forbindelse med opførelsen af byggeriet, siger han og fortsætter.

De her sorter af æbletræer er en del af vores kulturarv i stil med flinteøkser. Ole Bach, udviklingschef i Randers Regnskov

- De her sorter af æbletræer er en del af vores kulturarv i stil med flinteøkser, som kan findes på et museum. Men æbletræer egner sig ikke så godt til at blive bevaret i en glasmontre. Derfor har de været henslæbt til en tilværelse i samlinger, men det er der måske ikke nogen grund til. I stedet kunne det være spændende at lave en sideløbende bevaring, der er brugerdrevet. På den måde kommer de også ud og gro, hvor de kommer fra.

Borgmesteren klapper i hænderne

På borgmesterkontoret i Randers er der også glæde over det nye projekt syd for byen. Det fortæller kommunens borgmester, Torben Hansen, fra Socialdemokratiet.

- Bæredygtighed er vigtigt for os i Randers Kommune. Vi skal tænke på de mennesker, som er her nu. Men vi skal også tænke på de kommende generationer. Derfor er projektet her fantastisk, siger han.

Torben Hansen fortæller også, at han regner med, at der bliver stor rift om de nye boliger.

- Der bliver lys, luft, natur og bæredygtighed. Det hele er en del af en moderne fortælling, som der er rigtig mange, der efterspørger.