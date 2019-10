Atter biler i brand i nat - de mange sager frustrerer politiet

Fjældevænget i Aarhus V. og Ludvig Feilbergs Vej i Åbyhøj.

På disse to adresser blev i alt seks biler udsat for brandskader sent tirsdag aften.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var sirener og udrykningskøretøjer på Fjældevænget i Aarhus V. tirsdag aften. Foto: Per Øxenholt Øxenholt foto

Bilbrandene skriver sig ind i en efterhånden langvarig historie om brændte biler i Aarhus-området i senere tid.

Tal fra Østjyllands Politi viser, at politikredsen fra 1. juni til 30. september 2019 har registreret 59 bilbrande i politikredsen, sammenlignet med 36 i samme periode sidste år. Det tal er siden steget.

Bilbrandene sent tirsdag aften blev anmeldt klokken henholdsvis 23.04 og 23.17.

- Jeg har brugt alt for mange ressourcer på det her i nat. Det er meget frustrerende, at der er de her mange bilbrande. Det påvirker vores arbejde meget, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplyser, at samtlige seks biler er brandskadet, men kan ikke sige noget om omfanget af skaderne.

Ludvig Feilbergs Vej i Åbyhøj var sent tirsdag aften scene for en bilbrand. Foto: Per Øxenholt Øxenholt foto

Østjyllands Politi arbejder ihærdigt for at komme bilbrandene i Aarhus til livs.

- Vi arbejder ret intenst med at få det her bragt til ophør. Det sker dels ved præventive patruljer og dels ved efterforskning. Vores efterforskere er på dupperne, siger vagtchef Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Så sent som natten til tirsdag var der også anmeldelser om bilbrande. Der var ild i tre biler på Langkærvej i Tilst. To af bilerne udbrændte totalt, mens den tredje primært fik brandskader på den udvendige side.