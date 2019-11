Nye betjente på vej: Kan betyde lavere ventetid for borgere

I 2018 havde Østjyllands Politi den længste sagsbehandlingstid i hele Danmark. 433 dage tog det i gennemsnit fra anmeldelse til en fældende afgørelse.

Nu kan der være en løsning på vej til at bryde den kedelige rekord. I hvert fald arbejder regeringen i øjeblikket på at finde penge til at ansætte 150 ekstra betjente.

- Vi kan bruge betjente over en bred kam. Både inden for patruljetjenesten og sagsbehandling og det forebyggende arbejde, siger Frits Kjeldsen, der er stabschef ved Østjyllands Politi.

- Jo flere vi er i Dansk Politi, jo flere er vi til at løse opgaven og det kommer selvfølgelig borgerne til gode. Vi er til for borgerne.

Dobbelt så mange

Ifølge hans kollega Heino Kegel er 150 betjente på landsplan imidlertid langt fra nok til at løse problemerne.

- Vi kan sagtens bruge det dobbelte. 150 betjente er en god start, men ikke nok til at flytte det her, vi går og skubber foran os, siger Heino Kegel, der er formand for Østjyllands Politiforening.

På landsplan har Dansk Politi 800.000 afspadseringstimer, som står og venter på at blive afviklet.

Stor søgning

Med udsigt til flere stillinger i politiet burde der være udmærkede muligheder for, at der vil være arbejde til kommende betjente.

For der er stor interesse for at komme ind på Politiskolen. Ved seneste optagelsesprøve søgte 2247 unge mennesker om at blive optaget. Godt en fjerdedel kom ind.

Til februar er der igen optagelsesprøve og her håber blandt andre 23-årige Christoffer Holm Jørgensen at slippe gennem nåleøjet.

- Det har altid været en kæmpe drøm for mig. Lige siden 7. klasse har jeg villet ind til politiet. Det ville være en drengerøvsdrøm, der går i opfyldelse, hvis jeg kommer ind. Hvis det sker, så bliver jeg ovenud lykkelig, fortæller han.

Et ordentligt menneske

Sammen med 35 andre unge var Christoffer onsdag aften på Hadsten Højskole til et arrangement, hvor politiet lod de unge komme og prøve kræfter med adgangsprøven.

For at bestå skal de blandt andet kunne løbe 2400 meter på 12 minutter og bestå en tre timer lang prøve i skriftlig dansk. Flere af de unge klarede prøverne godt og vil kunne komme igennem optagelsesprøven.

- Men der er så nogle, for hvem dagen i dag har været en øjnåbner både i forhold til det fysiske og i forhold til det dansk-faglige. Det er derfor, vi har sådan nogle arrangementer som det her, hvor man kan prøve kræfter med vores optagelseskrav, fortæller rekrutteringskonsulent i Rigspolitiet Anders Højer.

Endelig skal man for at blive betjent også være et ordenligt menneske og det forsøger optagelsesprøven at teste på flere måder.

- Der er også en samarbejdsprøve og en individuel samtale. Med et job i politiet bliver man underlagt nogle retningslinjer. Vi ser på, om man lever op til den værdighed, man påtager sig, når man tager et job i politiet. Her gælder det, at man også skal være et ordentligt menneske uden for skjorten og at det ikke kun er, når man er på arbejde, forklarer Anders Højer.