Nye akutlægebiler klar til at rykke ud: Sådan er de indrettet

- Jeg har det lidt som første skoledag, eller da jeg skulle købe min første motorcykel. Jeg har sommerfugle i maven, for vi har jo ventet på det her et stykke tid.

Ole Skindhøj er en af 19 nye lægeassistenter, der fra i dag af rykker ud i det østjyske.

Region Midtjylland har nemlig overtaget hele driften af akutlægebilerne.

De nye akutlægebiler er såkaldte SUV'er.

Førhen var det Falck som stod for køretøjer og reddere, mens regionen kun stillede med en læge.

- Det at have redderne ansat i regionen gør, at vi kan blive meget klogere på, hvad det er, at vi kan bruge de her lægeassistenter til forskellige steder i den præhospitale organisation, fortæller ledende overlæge ved Region Midtjyllands akutlægebiler, Bo Iversen, til TV2 ØSTJYLLAND.

03:37 VIDEO: Her kan du komme med rundt og se, hvordan en af de nye akutlægebiler er indrettet. Luk video

Sikkerheden højt prioriteret

Til trods for at lægeassistenterne er nyansatte har de massere af erfaring.

Fra lørdag er de klar til at rykke ud fra Aarhus, Grenaa, Randers og Horsens.

Det er bestemt ikke uden risiko, når vi kører rundt i trafikken. Vi gør os umage og passer på, alt det vi kan. Vi skal alle sammen hjem til familien. Ole Skindhøj, lægeassistent

Bilerne har masser af udstyr, og derudover så er sikkerheden i top.

- Det er bestemt ikke uden risiko, når vi kører rundt i trafikken. Vi gør os umage og passer på, alt det vi kan. Vi skal alle sammen hjem til familien og hjem til nogen, så vi skal passe på os selv og andre ude i trafikken, siger Ole Skindhøj til TV2 ØSTJYLLAND.

Fakta om de nye akutlægebiler: Det nye køretøj er en SUV med firehjulstræk med 286 hk, automatgear og en tophastighed på min. 235 km/t.

De fire nye akutlægebiler får baser i Horsens, Randers, Grenå og Aarhus. Den femte bil er en reservebil. Kilde: Region Midtjylland

Med det nye setup kunne man forvente, at der vil kunne opstå lidt startvanskeligheder.

Men det vil ikke være tilfældet forsikre Bo Iversen.

- Vi kører videre med de samme læger i bilerne og det samme udstyr. Vi har fået bedre biler, så kvaliteten bliver som minimum den samme. Jeg ved at det kommer til at gå rigtig godt, slutter Bo Iversen.