Nyd torsdagen: Bliver meget lun for årstiden

Lad bare hue og vanter ligge derhjemme. Torsdag bliver meget lun for årstiden.

- Vinden kommer fra syd og tager varm luft med op over landet. Med denne her vind, kan vi godt komme op på 15-16 grader. Det er meget lunt for årstiden, fortæller Per Christiansen, der er vejrvært ved TV2 Vejret.

- Torsdag bliver overordnet en gråvejrsdag og morgenstunden kan bliver med noget regndrypperi, men bliver der huller i skyerne, så bliver det rigtig pænt.

Blæsevejr og regn venter os i weekenden. Mandag falder temperaturen og det bliver køligt.

Regn og rusk forude

Det gælder imidltertid om at nyde det milde vejr, for allerede fredag eftermiddag går det løs med optakten til et voldsomt blæsevejr, som rammer landet natten til fredag.

- Fredag begynder rigtig pænt, men så blæser det op og skyer til og så har vi balladen hen over weekenden med masser af blæst og regnbyger, forklarer Per Christiansen.

- Det er især natten til lørdag, hvor det kommer til at blæse, ser det ud til. Hele lørdagen bliver blæsende med masser af regn. Søndag får vi et nyt blæsevejr og byger.

Alt i alt er der er vaske ægte omgang efterårs rusk og regn forude.

- Søndag bliver også en trist omgang og når vi så har overstået weekenden, går det ned ad bakke, smiler Per Christiansen.

- De første dage i næste uge ser relativt kølige ud