Nyd den lune torsdag - kold arktisk luft på vej

Regn, gråvejr og dis var hvad der mødte mange østjyder onsdag og vejrtypen fortsætter torsdag.

- Onsdag var det rigtigt novembervejr, hvor vi fik nye milimeter regn ned i vores allerede overfyldte regnmålere. Et rekordvådt efterår, siger vejrvært ved TV2 Vejret Per Christiansen.

- Torsdag bliver ingen undtagelse. Diset, regn og gråvejr. Vi får det hele på palletten, men samtidig er det også relativt mildt vejr, forklarer han med henvisning til temperaturerne på 8-9 grader, som vil præge Østjylland torsdag.

Temperaturer op til 9 grader torsdag.

Arktisk luft

Men der er lidt af et vejrskifte på vej til os. Ud på eftermiddagen torsdag vender vinden og går i nord. Det er resterne af den tidligere tropiske storm Sebastian som vil passere ind over Danmark. Det betyder, at vinden vil tage til og der bil blive åbnet op for en kold arktisk luft.

- Fredag morgen vil det være blæsende og koldt. Så koldt at der er risiko for at nedbøren vil være slud eller sne. Fredag morgen vil der derfor også være risiko for glatte veje, siger Per Christiansen.

I weekenden får vi nattefrost på ned til 6 grader under frysepunktet.

Og kulden er ikke bare en éndagsting.

- Det er en overgang til en anden vejrtype. Søndag den første december får vi noget mere klart med fint solskinsvejr.

Rigtigt kolde nætter forude.

- Bemærk at vi om natten får udbredt frost, lyder det fra Per Christiansen og henviser til femdøgnsskemaet, der spår ned til seks grader frost om natten i weekenden.