Ny vej skal løse trængsel ved knudepunkt

Nærmest hver morgen er der kø i Aarhus N, når bilister skal ind mod byen eller videre mod Tilst og Viborgvej. Det problem ønsker rådmand at løse med en hel ny vej.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, vil anlægge en vej, der forbinder Viborgvej med Djursland-motorvejen.

Trafikken skal på den måde ledes uden om knudepunktet ved Ikea i det nordlige Aarhus.

- Det er vigtigt, at vi en gang for alle får lavet løsninger, der sikrer en bedre trafikafvikling til blandt andet Aarhus Universitetshospital og det store erhvervsområde i Skejby, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er lavet løsninger, som har forbedret trafikken, men hospitalet er ikke blevet koblet på. Det bliver det i mit forslag. Der kommer en fire-sporet vej på Viborgvej fra E45 og Djurslandmotorvejen, fortsætter han.

Her skal vejen efter rådmandens mening gå. Foto: Aarhus Kommune

Mere end en million timer i kø

Kommuneplanen har allerede reserveret en vejforbindelse fra Bredskiftevej til Paludan Müller Vej ved Agro Food Park. Den vej vil rådmanden forlænge helt op til Søftenvej.

Planerne om en ny vej, der kan gøre det hurtigere at komme frem, vækker glæde i foreningen for virksomheder i området, Business Park Skejby.

Det er fint at få det undersøgt og se på, hvor store udgifterne vil være til sådan en vej. Jeg kan godt se lidt udfordringer ved Søftenvej og forbindelsen til motorvejen. Ango Winther (S)

- Den nye vej vil spare tid for virksomhedernes mange ansatte. Vi har regnet ud, at medarbejderne i området i 2017 brugte mere end en million timer på at holde i kø. Det er klart, at alt der kan nedbringe dette tal, kan betyde bedre indtjening og sparet tid og frustrationer for den enkelte ansatte, siger Wilhelm Pedersen, næstformand i foreningen, i en pressemeddelelse.

I første omgang vil rådmanden gå i byrådet med en indstilling om at sætte gang i forundersøgelser af vejforbindelse.

Endnu er det for tidligt at sige mere om økonomien og tidshorisonten for projektet.

S afviser ikke idéen

Hos det største parti i byrådet er næstformand i teknisk udvalg, Ango Winther (S), ikke afvisende over for idéen.

- Det er fint at få det undersøgt og se på, hvor store udgifterne vil være til sådan en vej. Jeg kan godt se lidt udfordringer ved Søftenvej og forbindelsen til motorvejen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bünyamin Simsek mener samtidig, at den nye vej kan åbne op for et helt nye bolig- eller erhvervsområde omkring Tilst og Brendstrup.

- Og er det kommunale grunde, så kan der være indtægter der, siger Ango Winther.

- Jeg vil foreslå byrådet, at vi igangsætter en helhedsplanlægning, der muliggør byudvikling nord og syd for Marienlystvej. Byudviklingen kan bidrage til finansiering af vejforbindelsen, siger rådmanden i den forbindelse.