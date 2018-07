Ny varm sommerdag med sol og op til 27 grader

Endnu en gang kan vi tage hul på en sommerdag, hvor solen kommer til at skinne, og termometrene de varmeste steder passerer 25 grader.

Men som det så oftest er herhjemme, bliver der også forskelle hen over landet.

01:22 VIDEO: Se den østjyske vejrudsigt for fredag her. Luk video

De højeste temperaturer med 26-27 grader vil man ud på eftermiddagen finde i det østlige Jylland, på det østlige Fyn og på det nordøstlige og østlige Sjælland.

Varmest kan det meget vel blive i Køge og op mod København langs Køge Bugt.

I Nordvest- og Vestjylland er historien imidlertid en helt anden, for her vil køligere luft fra Nordsøen holde temperaturen nede på 17 til 22 grader.

Læs også Østjylland ramt af varmebølge: Tre dage i træk med trope-temperaturer

Kyster med fralandsvind får de højeste temperaturer

Vi ligger nemlig i en vejrsituation med højtryk vest for os og lavtryk øst for os, og lige ned over os blæser en nordvestlig og vestlig vind.

Derfor ser vi en opdeling med de højeste temperaturer væk fra kyster med pålandsvind.

02:38 VIDEO: Det kan være ekstremt farligt at have dyr med i bilen i denne varme. Her kommer Karina Hindborg fra Dansk Dyreværn Aarhus med gode råd til, hvordan du på forsvarlig vis har hunden med i bilen. Luk video

Fra morgenstunden ligger der mange lavthængende tågeskyer i Midt-, Øst- og Nordjylland, mens højerehængende skyer er hen over de østlige egne.

De lave skyer i Jylland fordamper helt, når solen får hævet temperaturen nogle grader, og de højthængende skyer mod øst ser også ud til at tynde lidt ud.

Til gengæld ser det ud til at holde tørt i hele landet - dog med en lille mulighed for en byge på Bornholm.