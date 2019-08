Ny uddannelse for samfundsengagerede unge slår dørene op

Hvis man synes, at noget skal laves om, er den sikreste måde, man kan få det til at ske, ved at gøre det selv.

Den filosofi har Nanna Kjærgaard Skovslund Hansen og Sara Thestrup Rejlkjær Nielsen taget til sig. Derfor er de startet på et to-årigt forløb med navnet Akademiet for Samfundsengagerede Unge, der lørdag blev skudt i gang i Aarhus.

- Vi har tænkt os at lave et fælleshus – et knudepunkt for Røndes unge. Det mangler vi virkelig i Rønde, så det kunne være mega fedt, siger Nanna Kjærgaard Skovslund Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Elever fra 11 udvalgte gymnasier i Danmark er blevet optaget på Akademiet for Samfundsengagerede Unge – forkortet ASU – og i løbet af weekenden bliver de klogere på, hvordan de kan lede deres egne projekter i mål.

Hvis ungdomshuset i Rønde skal blive en realitet, skal der arbejdes igennem.

- Akademiet kan hjælpe os med at komme i gang, og hvordan vi sådan skal gøre det. De guider os lidt igennem, så vi ligesom kan få orden og styr på vores ting. Så vi kan få en sammenhæng i det, siger Sara Thestrup Rejlkjær Nielsen

Hjælper med at komme i gang

Akademiet byder nemlig ind med sparring og vejledning undervejs og sørger i samarbejde med skolerne for, at de unge kan arbejde fleksibelt med deres projekter ved siden af skolen.

- Det her giver ligesom det der kick, så vi bliver nødt til at gå i gang. Ellers bliver det svært lige at tage sig sammen til at gå i gang. Det er lidt stort og lidt omfattende, og man skal finde penge, man skal finde mennesker, man skal finde lidt af alt muligt, siger Sara Thestrup Rejlkjær Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom det kan være hårdt arbejde, behøver det ikke være kedeligt at være iværksætter.

Pigerne går i 1.g ved siden af deres forløb på ASU, og selvom intet ligger fast, er de glade for at få noget ekstra erfaring med projektledelse og eventbooking.

- Jeg tror, det er en virkelig fed mulighed for at komme ind i den her verden, hvor man kan få lavet nogle mega fede events og få noget virkelig fed hjælp til at få det udført og ligesom få lavet sin helt egen ide til virkelighed, siger Nanna Kjærgaard Skovslund Hansen.