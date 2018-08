Ny styrelse indvier lokaler i Aarhus: Skaber 140 nye jobs

Det er nye mennesker, der flytter ind i mindst lige så nye lokaler, når Styrelsen for Patientklager efter årsskiftet rykker til Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus.

Som et led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser, er Styrelsen for Patientsikkerhed blevet delt i to. Den ene halvdel, Styrelsen for Patientklager, er flyttet til Aarhus fra København.

Det skaber muligheder for østjyder som Irene Richter Thyssen. Hun har arbejdet som anklager de seneste ni år, men da hun fandt ud af, at Styrelsen for Patientklager flyttede til Aarhus, så hun sit snit til at prøve noget nyt.

- Det giver jo nogle muligheder, som ikke var der før. Der har jo været langt til København, hvor mange statslige arbejdspladser er placeret. Så for mig er det helt perfekt, siger Irene Richter Thyssen, der bor i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom hun beskriver sit nye arbejde i styrelsen som et drømmejob, ville hun aldrig have søgt det, hvis det stadig lå i København.

- Jeg har jo mand, børn og familie, der knyttet til Silkeborg, siger hun.

140 nye medarbejdere - og kun fem gamle

Irene Richter Thyssen er blot én af de i alt 140 nye medarbejdere, der får sin daglige gang i styrelsens spritnye lokaler, og rekrutteringsarbejdet er i fuld gang.

- Vi har lige haft et jobopslag ude, hvor vi søgte 10 jurister, og vi fik 115 ansøgninger. Vi skal også bruger tre administrative medarbejdere, og der har vi fået 190 ansøgninger, siger Lizzi Krarup Jakobsen, der er i direktør i Styrelsen for Patientklager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kun fem medarbejdere og to chefer har ønsket at flytte med Styrelsen for Patientklager fra København til Aarhus.

Med så stor en udskiftning i medarbejderstaben vil patienterne formentlig i en kort periode opleve, at det tager længere tid at få deres klager behandlet.

- Vi vil ikke gå kompromis med kvaliteten i de opgaver, vi løser, og derfor ved vi, at en erfaren medarbejder nogle gange kan være lidt hurtigere til at lave en afgørelse end en helt ny medarbejder. Så nogle af opgaverne vil for en kort stund tage lidt længere tid at afgøre, siger Lizzi Krarup Jakobsen.

Trods det er sundhedsministeren fortrøstningsfuld.

- Jeg tror, det er uomgængeligt, at der vil være en periode med længere sagsbehandlingstid, når man har et stort medarbejderskift. Og der skal vi jo så sikre, at de dygtige medarbejdere, som vi får ind, også sørger for, at vi kommer tilbage på en lav sagsbehandlingstid, og det er jeg sikker på, at vi gør, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

De erfarne medarbejdere i København spiller en stor rolle i forhold til at sikre, at viden ikke går tabt i udflytningen. De er med til at sørge for, at det nye hold af medarbejdere bliver ordentligt oplært, så de meget snart kan levere den samme kvalitet som det gamle hold.

- Vi gør rigtig meget ud af, at de nye medarbejdere, vi får ind, bliver dækket rigtig godt op. Udover at de har erfaringer med sig ind i styrelsen, så får de også sidemandsoplæring, og de får massiv indsigt i de områder, vi arbejder med, siger Lizzi Krarup Jakobsen.

Udflytning skal skabe 'bedre balance'

Regeringen præsenterede tilbage i januar anden del af sin plan om udflytning af godt 4.000 statslige arbejdsplaner fra Hovedstaden til den øvrige del af landet.

Udflytningen skal skabe et Danmark i ’Bedre Balance’, lyder det.

Så mange arbejdspladser udflyttes til Østjylland Aarhus: 306

Randers: 150

Silkeborg: 69

Horsens: 53

Hadsten: 7



Kilde: Finansministeriet

Når Regeringen har valgt at flytte den nye styrelse for patientklager til netop Aarhus, skyldes det blandt andet, at en del af styrelsen for patientsikkerhed i forvejen lå i Aarhus.

- Det er også vigtigt, at udflytningen følger med i forhold til, hvor der er nogle faglige klynger. Både så man kan understøtte dem, men også så man kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og det har vi brug for i Styrelsen for Patientklager. Derfor er Aarhus det rigtige valg, siger Ellen Trane Nørby (V).

Det er en stor gevinst, at flere statslige arbejdspladser kommer til Østjylland, mener Kim Romme Krøyer, der bor i Horsens og er blevet ansat i Styrelsen for Patientklager.

- Det giver noget nærhed både for borgere og for os, at de ikke allesammen er samlet inde i København. Folk, der har etableret familie under studiet (i Aarhus, red.), kan få det til at harmonere ret hurtigt og skal ikke rykke teltpælene op lige med det samme, siger Kim Romme Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND.

Styrelsen for Patientklagers nye domicil i Aarhus Nord er klar til at blive taget i brug omkring nytår. Indtil da holder medarbejderne til i Højbjerg.