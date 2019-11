Ny sport med bat er blevet populær på rekordtid

Du kender nok tennis, bordtennis, badminton og squash. Og nu har endnu en sportsgren, der spilles med bat, indtaget Østjylland.

Sportsgrenen hedder padel - eller padeltennis - og den er blevet populær i løbet af kort tid.

Padel spilles på en bane, der er lidt mindre end en tennisbane, og som er omringet af vægge.

- Det er sjovt, fordi man får meget mere spil ud af det end tennis, fordi bolden bliver inde på banen, når der er bander hele vejen rundt. Det giver et godt spil, siger Henrik Aaen, der mandag aften er mødt op i Sporbyen Scandia i Randers for at spille, til TV2 ØSTJYLLAND.

Padelcentret i den gamle togfabrik er blot ét ud af otte steder i Østjylland, hvor sportsgrenen har gjort indpas.

Siden 2014 er antallet af padeltennisbaner på landsplan tidoblet fra otte til 81 baner.

Har ventet på det i over 20 år

Henrik Aaen fra Randers stiftede bekendtskab med den nu meget populære sportsgren, længe inden resten af landet fik øjnene op for den.

- For mere end 20 år siden kom jeg en del i Argentina, og dengang var padel meget fremme der, så jeg fik lov til at spille det. Og så har jeg egentlig bare gået og ventet på, at det skulle komme til Danmark, siger Henrik Aaen.

Randrusianeren har før spillet badminton, indtil han fik en skade i sin skulder. Det er dog ikke problem, når han bruger padelbattet i stedet, for her bliver de fleste slag slået med underhånd.

- Det er meget nemt at gå til det her, og allerede fra første gang var mine venner også rigtig glade for det, siger han.

Sælger næsten et bat om dagen

Et af de steder, hvor de har opdaget, at padeltennis er blevet populært, er hos In Sport i Aarhus, hvor der ligger padelbat i bunker – klar til nye spillere.

- For et år siden havde vi ikke et eneste padelbat i butikken, og nu sælger vi næsten dagligt padelbat til kunder, der gerne vil ud og spille, siger Mads Vestergaard Madsen, der er medejer af In Sport i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man gerne vil i gang med sportsgrenen, kræver det udover et bat også en bold og et par tennissko.

Hos In Sport i Aarhus havde de ikke et eneste padelbat i butikken for et år siden, og nu sælger de næsten et om dagen.

Bolden ligner til forveksling en tennisbold, men den adskiller sig altså på ét punkt.

- Den er lige 10 procent blødere end en almindelig tennisbold, og det gør, at den ikke hopper helt så meget selvfølgelig, siger Mads Vestergaard Madsen.

Nemt at gå til

Padelsporten kom til Randers for blot tre måneder siden, da Match Padel Randers åbnede på Toldbodgade.

Bag centret står blandt andre Kim Larsen, der selv er blevet bidt af sporten.

- Padelsporten har egentlig fanget både mig og min makker Mads. Fra vi prøvede det første gang, var vi interesserede i at gøre det til en større ting end en hobby. Vi synes, flest mulige skal have lov til at prøve det, siger medejeren af Match Padel Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at sportens pludselige succes skyldes, at den er nem at gå til og kan spilles af mange aldersgrupper.

- Skal du og spille tennis eller badminton, så kan det godt tage mange timer, inden du begynder at få nogle dueller. Med padel får du succesoplevelser med det samme, fordi battet er utroligt nemt at spille med, og bolden hele tiden er i spil. Der er tre gange så meget effektiv spilletid som med tennis, siger Kim Larsen.

Match Padel har også centre i Aarhus og i hovedstaden.