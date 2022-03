Vild ambition: Masser af solcelleparker og vindmøller på vej

Men inden for indkaldelsesperioden har der ikke været ansøgninger om vindmølleprojekter.



Der er også en række lovkrav i forhold til afgrænsning og afstand til bebyggelse, som skal opfyldes, og derfor virker det urealistisk, at der i Skanderborg Kommune kan opsættes vindmøller, som skal dække 50 procent af behovet.

- Der er en masse steder, de ikke kan stå. Derfor har vi pillet det ud, men der kommer også nogle vindmøller. En anden mulighed er geotermisk varme, som også er vedvarende energi, siger Claus Leick.

- Det kan også være et biogasanlæg, men lige nu er solceller mest oplagt, siger Claus Leick.

Vil selv lave reklamere og være opsøgende

Men for at kunne nå målsætningen, så kan de i Skanderborg Kommune ikke bare sidde og vente på, at ansøgningerne tikker ind. De vil også selv være opsøgende, fortæller udvalgsformanden.

- Vi skal ikke selv vente på ansøgninger, vi skal også ud og dyrke områder. Det kan være tidligere grusgrave eller andre steder. Det kan også være solceller på støjskærme eller cykelstier med solceller ovenpå. Jeg tror, der kommer til at ske en hel masse fra forskellige virksomheder, siger Claus Leick.

Her vil politikerne også have en række krav - et af dem er, at lokale kan få andele i overskuddet fra solcelleparkerne.



- Der sker noget, hvis man ejer en lille del af det selv. Så kan man måske også bedre acceptere, at de ligger forholdsvis tæt på en, siger Claus Leick.

Byrådet vil på et kommende temamøde drøfte, hvor man i fremtiden kan placere vedvarende energikilder og forholdet imellem vindmøller og solceller.