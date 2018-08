Ny SIF-træner: Vigtigt med klarhed fra start

I går gik Michael Hansen og troede, at han var i gang med at forhandle en kontrakt som Head of Coaching på plads med Silkeborg IF. I dag er han cheftræner i klubben.

Årsagen er, at Kent Nielsen skal opereres og først kan begynde i stillingen som cheftræner den 1. juni 2019, og derfor endte det med, at Michael Hansen overtog det ledige trænersæde efter Peter Sørensen.

- Vi har haft dialog, men det har været, med henblik på Head of Coaching, som jeg så skulle have startet i det. Men det blev så denne her stilling i stedet for.

- Så nej, jeg har slet ikke snakket med Silkeborg før i går om det at være cheftræner, og det var efter, at det (fyringen af Peter Sørensen, red.) var offentliggjort.

Klarhed om rollefordelingen

Det er en noget speciel konstruktion, at Michael Hansen hyres som træner for den igangværende sæson, og at Kent Nielsen derefter tager over i den kommende.

Og det var da også noget, Michael Hansen på forhånd var meget opmærksom på.

- Det var da også det første, der lige skulle bundfælde sig.

- Det var meget vigtigt for mig, at der var klarhed og tydelighed udadtil. At det her er Michael Hansen, vores cheftræner lige nu, og på et andet tidspunkt kommer der en anden, der er cheftræner. Når det er færdigt, så har jeg også en gang i klubben, i øvrigt i samarbejde med Kent og med Stüker (Jesper, sportschef, red.)

- Det er måske ikke set så ofte, men den tydelighed og klarhed over, at vi godt ved, hvad der skal ske, den var vigtig. For havde den ikke været der, så er det ikke sikkert, at det var det, der var det rigtige.

I dialog med Kent

Sportschef i Silkeborg IF, Jesper Stüker, fortæller i interviewet nederst på siden, at man selvfølgelig har sørget for en vis overensstemmelse mellem de to trænere.

Michael Hansen understreger dog, at han ikke skal ind og lege Kent Nielsen i den kommende sæson.

- Der skal være en sammenhæng i det, og alligevel skal der også nogle nuancer. For Kent er Kent, og Michael Hansen er Michael Hansen, og jeg kan ikke gå ind og være troværdig i så mange måneder, hvis ikke det er mig, der går ind, fortæller Michael Madsen.

Selvom Kent Nielsen først indtager cheftræner stolen til næste sæson, så kommer de to til at være i dialog sæsonen igennem.

- Det ville være mærkeligt, hvis vi ikke havde dialog. Men det ville også være mærkeligt, hvis vi blandet det for meget. For der skal være en klarhed i det. At her er der en, der er leder, og så kommer Kent og er leder på et andet tidspunkt.

