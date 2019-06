Ny regering på vej – her er vores bud på østjyske ministre

Kort før midnat kunne den nye statsminister Mette Frederiksen (S) langt om længe sætte punktum for en 20 dage lang regeringsforhandling. Faktum nu er, at det bliver en socialdemokratisk mindretalsregering, men hvem får de prestigefyldte ministerposter?

Det kommer TV2 ØSTJYLLANDs politiske redaktør, Asbjørn Andersen, her med sit bud på.

Først og fremmest tyder alt på, at aarhusianske Nicolai Wammen er selvskrevet til en fremtid som minister. Han er nummer to i Socialdemokratiet og vil uden tvivl blive belønnet for sit valg og sin årelange støtte til statsministeren.

- Efter Henrik Sass Larsen sagde farvel, mangler de en finansminister, og her er Nicolai Wammen et oplagt bud. Han er nummer to i partiet, og finansministerposten er den mest magtfulde efter statsministeren, lyder det fra Asbjørn Andersen.

Tidligere havnearbejder er i spil

Om der derudover kommer flere ministre fra Østjylland er mere tvivlsomt, men flere er dog i spil.

Det drejer sig især om Jens Joel (S) og Leif Lahn Jensen (S). Vores politiske redaktør tror på, at mindst en af dem får en ministerpost.

- Leif Lahn er tidligere havnearbejder og en rigtig socialdemokrat, og det kan godt tale lidt til hans fordel. Men det er to af dem, der sidder og bider negle, siger Asbjørn Andersen.

Et bud på, hvilken minister Leif Lahn så ville blive, er ifølge vores politiske redaktør beskæftigelsesminister.

Tror ikke på Aarhus-borgmester

I alt tror han på, at der kommer omkring 20 ministerier, og der vil med stor sandsynlighed blive bragt folk i spil udefra.

Her har Aarhus' borgmester Jacob Bundgaard (S) på rygteplan været nævnt.

Ham tror Asbjørn Andersen dog ikke på som minister:

- Han er for vigtig at have både i Aarhus og i KL, hvor han er formand. Han kunne afgjort være en god minister og han ville være dygtig, men jeg er i tvivl om, om han selv har lyst.

De øvrige østjyske folketingsmedlemmer tror vores politiske redaktør ikke på i forhold til ministerposterne.