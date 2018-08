Ny Randers-spiller vil kvittere for tillid efter lyndebut

Randers FC tabte søndag aften med 0-3 ude mod de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland.

Gæsterne fra Kronjylland gav Mads Aaquist en plads i startopstillingen, og dermed fik han debut få dage efter ankomsten fra FC Nordsjælland.

- Det var utroligt dejligt at få den tiltro fra træneren, at han turde at sætte mig ind fra start af. Jeg er netop kommet for at vise ham, at han kan tro på mig, siger Mads Aaquist.

Cheftræner Thomas Thomasberg erkender dog, at hans nye spiller stadig skal vænne sig til de nye omgivelser.

- Han er ny, og jeg synes, at man kan se, at han er en teknisk dygtig spiller, og han var med til at sætte ting op og hjælpe os i defensiven, men han skal selvfølgelig have lidt flere træninger i benene, siger træneren.

At der skal flere træninger til, før det hele spiller for Aaquist, er han selv helt enig i.

- Det var ikke min bedste kamp, og jeg ville gerne have vist noget mere. Jeg skal have nogle flere minutter i benene, så skal det nok komme, siger 23-årige Aaquist.

Randers FC tabte søndag aften 0-3 til mestrene fra FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Faldt sammen efter anden scoring

Mads Aaquist mener, at han og holdkammeraterne var godt med i starten af kampen mod FCM, men at de faldt sammen efter den anden scoring.

- Vi startede fint, og vi var med i første halvleg. De havde bolden mere end os, men jeg synes ikke, at de var farligere, end vi var.

- De fik et mål, hvor vi ikke var ordentligt klar på en dødbold. Så kom de ud og scorede igen på en dødbold i anden halvleg.

- Derefter faldt vi lidt sammen, som det desværre sker en gang imellem. Det er selvfølgelig heller ikke godt nok, men det må vi arbejde på, pointerer Randers-spilleren.

Næste kamp for Randers er lørdag mod AaB.