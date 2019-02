Ny rampe skal løse problemer med kø på motorvejen

Det skal være lettere at komme fra E45 Østjyske Motorvej og ind på Djurslandmotorvejen, når man kommer sydfra.

Derfor forlænger Vejdirektoratet nu den rampe, der fører ind til Århusvej og Djurslandmotorvejen, med 1000 meter.

- Baggrunden er, at der er kø deroppe i myldretiden – både om morgenen og eftermiddagen. Og når der er kø, så er der fare for bagendekollisioner, siger Peter Lund Hansen, der er projektleder i Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

FAKTA: Rampeforlængelsen er en del af Finansloven for 2018. Her afsatte regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti knap 100 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed i 2018 og 2019. Udbygningen udføres af entreprenør Barslund A/S.

Meningen med den forlængede rampe er, at trafikken skal kunne afvikles bedre og mere sikkert, så trafikanterne fremover har en kilometer længere at placere sig på. Trafiksikkerheden vil ifølge Vejdirektoratet blive forbedret med den nye udvidelse.

Arbejder i ferie

Arbejdet begynder den 4. marts 2019, og de forventer, at det vil være færdigt i september.

I forbindelse med arbejdet bliver hastigheden på rampen til en start sat ned fra 100 km/t til 80 km/t, og når der køres materiale til og fra pladsen bliver hastigheden sat ned til 50 km/t.

Vi prøver at genere trafikken derude så lidt som muligt. Peter Lund Hansen, Projektleder i Vejdirektoratet

I skolernes sommerferie vil motorvejen blive reduceret til ét spor - primært om natten. Det sker, når asfalten i nødsporet skal fjernes.

- Vi prøver at genere trafikken derude så lidt som muligt, siger Peter Lund Hansen og tilføjer, at de ikke har forvetning om, at det vil komme til at genere trafikken særligt meget.

Til spørgsmålet om, hvorfor det lige er på den strækning, at de vil forsøge at nedbringe køkørsel, svarer han:

- Det er et af de steder, hvor man får mest for pengene. Det er en nem måde at få trafikken fjernet ude fra E45, så den kan få spredt sig ud på Djurslandmotorvejen, siger Peter Lund Hansen og tilføjer, at der også er problemer med kø på udfletningen ud af Aarhus om eftermiddagen, men at det er mere indviklet at løse.