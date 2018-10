Ny podcast: Karrieren endte med søvnløse nætter

I en nu podcastserie - 'Pensionisterne' - inviterer Kasper Skipper tidligere østjyske fodboldprofiler i studiet og snakker med dem om livet - og synet - på fodbolden, efter støvlerne er lagt på hylden.

I første episode er gæsterne den tidligere AC Horsens-keeper Søren Jochumsen og ex-anfører i Silkeborg IF, Frank Hansen,

Her fortæller sidstnævnte blandt andet om den hårde periode, da Peter Sørensen kom til og overtog trænerroret i Silkeborg IF, hvorefter Frank Hansen røg ud i kulden, når startopstillingen skulle sættes.

- Han så desværre ikke min vej, og det var bare pissehårdt mentalt for mig. De dage jeg har var til fodbold var fine nok, men når man så kom hjem, så begyndte man at tænke over, hvad det her skal blive til, siger Frank Hansen, der dog har masser af ros tilovers for Peter Sørensens måde at holde sine spillere til ilden på.

Men det hjalp ikke på det tankemylder, der fulgte med den manglende spilletid.

- Man er alligevel over 30, og karrieren lakker mod enden. Jeg havde ikke været så klog som mange andre og tage en uddannelse ved siden af, så jeg har havde flere sønnløse nætter, hvor jeg lå og tænkte, hvad der skulle ske med mig, når jeg en gang er færdig med min kontrakt.

- Man har jo familie og regninger, der skal betales, så der var lidt nervøsitet over, hvad der skulle ske med mig som person, fortæller Frank Hansen.

Hør første episode af 'Pensionisterne' - og alle tidligere podcasts - ved at finde Skipperligaen på iTunes eller i din foretrukne podcast-app til Android. Den kan også høres lige herunder på Soundcloud.