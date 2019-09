Ny omfartsvej et skridt nærmere – skal lede lastbiler væk fra skole

En udvidelse af Vestre Ringvej i Hadsten er kommet et skridt nærmere, efter medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget har godkendt en bevilling på 18.5 mio. kr. til dette og flere andre trafikprojekter.

Målet er at føre den tunge trafik væk fra Østervangskolen på Hammelvej.

Der er mange byggegrunde i området nær skolen, så der er risiko for mere trafik, hvis ikke der gøres noget. Jens Damkjær, skoleleder Østervangskolen

- Det har været vigtigt for os at få mindre trafik fra lastbiler forbi skolen, så vi er godt tilfredse. Tidligere har vi oplevet flere farlige situationer, og elever er blevet kørt ned, siger skoleleder på Østervangskolen, Jens Damkjær, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er mange byggegrunde i området nær skolen, så der er risiko for mere trafik, hvis ikke der gøres noget, fortsætter han.

Nu har politikere så altså besluttet at arbejde videre med planerne, der skal forlænge ringvejen, så den går helt ned til Toftegårdsvej.

På den måde behøver lastbilerne og anden tung trafik ikke at benytte Hammelvej.

Flere tiltag på vej

Tidligere har det også været i spil at forlænge ringvejen endnu længere, men af økonomiske og praktiske årsager er den idé droppet.

- Nu håber vi, at udvidelsen af Vestre Ringvej sammenholdt med forskellige trafikreguleringer som forbud mod tunge køretøjer på en del af Hammelvej kan give en mere sikker trafiksituation i Hadsten, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders G. Christensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Politikerne har i trafikplanerne også godkendt en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udskiftning af den eksisterende bro, der fører Skovvej over Randersvej i Hadsten. Her vil man også gerne have mere tung trafik til at køre. Foto: Google Maps

Et sted i byen er jublen dog en anelse mere afdæmpet end som hos politikerne og skoleleder på Østervangskolen.

Udvidelsen af Vestre Ringvej betyder nemlig udsigt til et nyt vejstykke nær boligområdet Nygårdsvænget. Her er beboerne bekymrede for fremtiden med en ringvej i baghaven.

I positiv dialog

- Vi har fra start været bekymrede, men er kommet i positiv dialog med Favrskov Kommune og er kommet med vores ønsker i forhold til især højdekurve og støjdæmpning, siger formand for Grundejerforeningen Nygårdsvænget, Søren Lund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige nu afventer beboerne en tilbagemelding fra forvaltningen. De håber på, at vejen bliver så lidt visuel synlig så mulig, og der kigges på støjafskærmning.

I så fald er de venligt stemte over for den nye vej.

Vi vil forsøge at trykke vejen så langt ned i landskabet som muligt for at være mindst synlig. Anders G. Christensen (V), formand Teknik- og Miljøudvalget

Anders G. Christensen forstår borgernes bekymring, men pointerer samtidig, at det altid har ligget i kortene, at omfartsvejen kunne blive udvidet ved Nygårdsvænget.

- Vi vil dog forsøge at trykke vejen så langt ned i landskabet som muligt for at være mindst synlig, siger politikeren.

Beregninger dokumenterer, at støjen fra vejen ikke vil overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for trafik i boligområdet.

Hvis alt går efter planen begynder arbejdet med at ekspropriere areal til vejforlængelsen i begyndelsen af 2020, og så skulle vejen gerne være færdig til årsskiftet 2021.