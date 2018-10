Ny lokalplan vedtaget: Slotskro lidt tættere på nedrivning

Et nyt arkitekttegnet velkomstcenter ved Kalø Slotsruin kom til gårsdagens byrådsmøde i Syddjurs Kommune et lille skridt nærmere.

Her blev en ny lokalplan enstemmigt vedtaget og skal nu sendes i høring.

Det betyder også, at nedrivning af Kalø Slotskro fra 1967 rykkede et skridt tættere på at blive revet ned.

- Vi har sendt en lokalplan i høring. Det er en proces, der har taget lang tid, hvor Nationalpark Mols Bjerge har ønsket at bygge et velkomstcenter, siger Ole Bollesen (S), der er borgmester i Syddjurs kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Heftig debat

Der har tidligere været heftig debat om, hvorvidt Kalø Slotskro skulle rives ned eller bevares.

Ifølge borgmesteren har Fredningsnævnet ikke ønsket at bevare Slotskroen.

Der er ikke plads til Kalø Slotskro dernede. Ole Bollesen, borgmester, Syddjurs Kommune

Strandhuset - der ligger i nærheden af Slotskroen - er derimod fundet bevaringsværdigt. Strandhuset blev bygget i 1906 og er tegnet af arkitekten Hack Kampmann.

- Der er ikke plads til Kalø Slotskro dernede, siger Ole Bollesen.

Lang proces

Det næste skridt er, at beslutningerne skal i høring. Syddjurs Kommune forventer, at offentlighedsfasen bliver fra den 2. november 2018 til den 8. januar 2019.

I den forbindelse vil der også blive afholdt et borgermøde. Herefter skal byrådet vedtage lokalplanen.

- Hvis det bliver vedtaget, skal Nationalparken skaffe midlerne til Velkomstcentret, siger Ole Bollesen.

Herefter skal et konkret forslag på et velkomstcenter godkendes af Fredningsnævnet og Naturstyrelsen.

En visualisering af Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge, som det er planlagt af bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Arkitema Architects. Foto: Arkitema Architects

De får ikke fred

Over 6.000 personer har tidligere skrevet under på, at de vil bevare Kalø Slotskro, og at den ikke skal rives ned til fordel for et velkomstcenter.

Linda Mikkelsen er talskvinde for 'Bevar Kalø Slotskro'

- Selv om der er en lokalplan, betyder det ikke, at der kommer et velkomstcenter. Nationalparken skal stadig bruge 40 millioner kroner, og dem har de ikke, siger Linda Mikkelsen.

Linda Mikkelsen afleverede i februar 2018 hele 6.000 underskrifter.

Ifølge hende betyder det ikke det store, at den nye lokalplan er blevet vedtaget.

- Vi vidste godt, at det ville gå sådan. Vi har tænkt os at troppe op til borgermødet i den udstrækning, som vi kan. De får ikke fred, siger Linda Mikkelsen.

Velkomstcentret kan ligge i Ebeltoft, hvor turisterne også er om sommeren. Linda Mikkelsen, talskvinde, 'Bevar Kalø Slotruin'

Ifølge hende er protestgruppen ikke imod et velkomstcenter.

- Det skal bare ikke være på bekostning af kroen. Velkomstcentret kan ligge i Ebeltoft, hvor turisterne også er om sommeren, siger Linda Mikkelsen.

Modstand gør indtryk

Det er bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge, der ønsker, at Kalø Slotskro skal rives ned til fordel for et nyt velkomstcenter til turister og lokale.

- Jeg er frygtelig ked af, at der er så stor modstand. Jeg ved ikke, om folk ikke har sat sig ordentligt ind, hvad det nye velkomstcenter omfatter, men selvfølgelig gør det et indtryk. Det skal jeg ærligt indrømme, har Jørgen Blach, der er bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge tidligere udtalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Bliver velkomstcentret til virkelighed, kommer det til at holde åbent året rundt. Kalø Slotskro har kun åbent i sommerhalvåret.

Det er Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge, der ejer jorden og Kalø Slotskro.