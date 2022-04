Ny landbetjent har fået overraskende arbejdsopgaver

I det hele taget er den nye betjent meget opsat på at lære borgerne på Samsø at kende. At være en betjent, som folk gerne vil komme til.

- I de første måneder er meget af min arbejdstid faktisk gået med at forsøge at lære samsingerne at kende. Hvis jeg har en dag, hvor jeg ikke har så meget at lave, så kører jeg en tur og forsøger at være synlig.

Mange af Puk Stenders opgaver opstår fra borgerhenvendelser. Som noget nyt har hun også fået en ugentlig dag på Samsø Kommune, hvor borgere kan komme til hende.

- De kommer med alle slags henvendelser. Lige nu mange omkring Mit-Id, siger Puk Stender, der altså har fået anderledes arbejdsopgaver, end dem hun ellers har haft som betjent både i Aarhus og i Grenaa på Djursland.

Et drømmejob

For Puk Stender er stillingen som landbetjent et drømmejob, fortæller hun. Hun har ofte mødt den tidligere landbetjent på Samsø, John Damberg, og hver gang har hun tænkt, at det job ville hun søge, når det blev muligt.

- Jeg har altid syntes, han har haft det fedeste job. Det er det her med den tætte kontakt til borgerne. Jeg kommer til at kende de fleste herovre - også mine 'kunder', siger Puk Stender, der også allerede har haft detentionen i brug.

- Jeg kalder det for hullet, og der har jeg haft en mand inde, som skulle sove en rus ud, siger hun.

Selvom hun altså er ene-kvinde på posten som betjent på øen og både bor og arbejder på politistationen, så skræmmer det hende ikke at have ansvaret selv.

- Der er én ulempe, og det er, at jeg ikke kan nyde en øl sammen med min mand. Det går altså ikke, når jeg kan kaldes på vagt 24 timer i døgnet. Og det er ærgerligt, for der er fantastiske øl på Samsø.