Ny komedieserie sætter fokus på kønsopdeling i gamerverdenen

TV2 ØSTJYLLAND har i dag premiere på en skuespillerspækket ungdomsserie om gaming, som du nu kan se på TV2 ØSTJYLLANDS YouTube-kanal.

Ungdomsserien handler om den kvindelige gamer Sandra, som spiller skydespillet Counter-Strike. Det er en kamp for hende at bevise sit værd i den mandsdominerede computerspilsverden.

Skuespilleren Julie Zangenberg spiller hovedrollen, og foruden hende er serien i den grad stjernespækket. Kendte ansigter som Chrsitian Fuhlendorff, Jonas Schmidt og Andreas Bo tager blandt andet plads foran kameraet.

VIDEO: Se første afsnit af serien GG Horsens her og find resten på TV2 ØSTJYLLANDs YouTube-kanal.

Der er otte afsnit af GG Horsens i alt. Lige nu kan du finde de første to på TV2 ØSTJYLLANDS YouTube-kanal. De resterende afsnit publiceres hver lørdag med afsnit 3 d. 7. september og afsnit 8 d. 12. oktober.

Du vil desuden hver onsdag fra d. 4. september til og med d. 16. oktober kunne finde et afsnit af serien Bag om GG Horsens. Der er syv afsnit af Bag om-serien.

Fordomme i fokus

Morten Urup er manuskriptforfatteren og instruktør bag serien. Ifølge ham bliver kvindelige gamere mødt af fordomme og hån, når de tager mus og tastatur i hænderne. Derfor mener han, at rigtig mange kvinder gemmer sig bag anonyme navne, når de er online.

Det skal være slut, lyder det fra instruktøren, der glæder sig til at kunne skyde serien afsted:

- Jeg gik idéen tilbage i 2017, og den lå og boblede i rigtig lang tid. I efteråret sidste år startede vi med at skrive manuskriptet.

Jeg har i den grad noget på hjerte omkring serien. Morten Urup, manuskriptforfatter og instruktør

Seriens budskab er ifølge instruktøren, at man skal følge sine drømme uanset hvad, og den forsøger at give et indblik i gamingverden og den jargon, der er.

- Jeg har i den grad noget på hjerte omkring serien, siger Morten Urup.

Sammen med en række kendte ansigter som Julie Zangenberg Youtube-fænomenerne Morten Münster, Albert Dyrlund og Casper Harding, pryder sendefladerne med en lang række kendte navne.

En unødvendig kønsopdeling

Morten Urup har blandt andet hentet inspiration til serien fra sit eget liv.

Instruktøren fortæller, at han selv gamer ’helt vildt’, og da han blev far for 2,5 år siden satte den nye far-rolle nogle tanker i gang. I gamerverdenen er der en skarp kønsopdeling mellem mænd og kvinder, og den bryder instruktøren sig ikke meget om.

Jeg har en datter, der afspejler sig rigtig meget i det, jeg laver. Det kunne jo ske, hun en dag også kunne tænke sig at spille, så skal der ikke være et eller andet, der holder hende tilbage. Morten Urup, manuskriptforfatter og instruktør

- Jeg har en datter, der afspejler sig rigtig meget i det, jeg laver. Det kunne jo ske, hun en dag også kunne tænke sig at spille, så skal der ikke være et eller andet, der holder hende tilbage. Jeg vil gerne være et forbillede for hende, siger Morten Urup.

Og han fortsætter:

- Der er en kønsopdeling, uden at der behøver at være det.

Og netop den problematik, vil morten Urup gerne sætte ord på i serien:

- Jeg tror på, at man ikke skal komme med en løftet pegefinger. Man skal vise problematikken fremfor at fortælle den, siger Morten Urup.

Forpremieren

Hvis man havde spurgt instruktøren for to uger siden, ville han have sagt, at seriens målgruppe var de helt unge. Men mandagens forpremiere på serien kom med noget af en overraskelse.

Ifølge Morten Urup var der 500 mennesker til forpremieren i Horsens Teater, og mange af gæsterne var udenfor målgruppen.

Til forpremieren kunne man mærke, at folk grinede og havde det sjovt, og det er et godt tegn. Morten Urup, manuskriptforfatter og intruktør

- 70 procent af dem der kom til forpremieren, var over 40 år. Jeg tror faktisk, at den her serie kommer til at ramme et lidt bredere publikum, end jeg regnede med, siger Morten Urup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor er instruktøren også spændt på, hvordan seerne og især anmelderne kommer til at tage imod den stjernespækkede serie.

Sandra møder modstand fra hendes forældre og venner, for kvinder kan da ikke være professionelle gamere.

- Til forpremieren kunne man mærke, at folk grinede og havde det sjovt, og det er et godt tegn, siger Morten Urup.

Komedieserien bliver produceret af Wasabi Film for TV2 ØSTJYLLAND og støttet af Horsens Kommune, Den Vestdanske Filmpulje og TV SYD. Du kan se serien her.

Blandt andet Christian Fuhlendorff og Niels Olsen er på rollelisten i GG Horsens.