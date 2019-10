Ny kampagne skal få flere til at anmelde hadforbrydelser

449

Så mange hadforbrydelsessager har Rigspolitiet registreret i 2018.

Dermed er hadforbrydelser et område, hvor der stadig er behov for en stor indsats fra politiet, mener centerchef ved Nationalt Forebyggelsescenter, Tenna Wilbert.

- Politiet har stort fokus på hadforbrydelser. Men det er også et komplekst område, fordi en hadforbrydelse kan være alt fra et groft tilråb på gaden til graffiti eller grov vold, og det kan være vanskeligt at afgøre, hvad motivet bag forbrydelsen er, siger hun i en pressemeddelelse.

Enhver anmeldelse tæller

Men politiet så gerne, at antallet af anmeldelser var højere.

- Det er vigtigt, at man politianmelder alle hadforbrydelser – også selv om der er tale om en ”mindre” forseelse, som for eksempel at der er blevet råbt ukvemsord efter en på vej hjem fra byen, siger centerchef Tenna Wilbert og fortsætter:

- Det er ikke altid politiet kan udfinde gerningspersonen i den konkrete sag, men enhver anmeldelse er med til at tegne et billede af området og vise, om der er tendenser, vi skal sætte ind over for, siger hun.

84 sager mod 101 personer

Som et eksempel nævner Tenna Wilbert, at det er brugbart for politiet at vide det, hvis der ofte bliver begået hadforbrydelser foran et specifikt værtshus eller en moské.

- Så kan vi agere på det og sætte ind i det område. Hvis vi ikke får anmeldelserne, kan vi ikke reagere på dem – hverken med efterforskning eller forebyggelse, siger centerchefen.

Anmeldelserne dækker både over sager, hvor borgere selv har lavet en anmeldelse, og hvor politiet har anmeldt en episode.

I 2018 blev der rejst sigtelse i 84 sager mod 101 personer. Året før blev der rejst sigtelse i 95 sager mod 102 personer.

Antallet af registrerede hadforbrydelser i 2018 er omtrent på samme niveau som i 2017, hvor tallet lå på 446.