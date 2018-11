Ny hvepseart fundet: - Som at vinde i Lotto

En ny hvepseart har indtaget Danmark, og det var en ung studerende, der som den første opdagede den i Mols Bjerge.

- Forestil dig, at du vinder i Lotto på den der spilleplade, du har spillet på i 30 år. Det er sådan, jeg har det, siger Jens Thorving Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Thorving Andersen er i øjeblikket i praktik i Nationalpark Mols Bjerge og var meget begejstret over sit fund.

Hvepsen blev fundet nær Femmøller. Den er en hun af en art, der aldrig før er set i Danmark.

Hvepsen har været en tur i Holland for at blive artsbestemt, og det var her, de fandt ud af, at det var en "Isobrachium Nigricorne". Det betyder noget i retning af: "Den med de lige lange arme, som har sorte følehorn".

Det er vanvittigt fucking stort! Jens Thorving Andersen, studerende

Mols Bjerge er et af de steder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter.

Der er blandt andet registreret omkring 600 forskellige blomsterplanter og 60 procent af Danmarks insektarter. Men den nye opdagelse er alligevel lidt af en sensation.

Det var i området her tæt på Femmøller, at Jens Thorving Andersen fandt den nye art.

- Det er vanvittigt fucking stort!, siger Jens Thorving Andersen.

Han fangede hvepsen i en af de insektfælder, han havde sat op i løbet af sommeren. Ud over den nye art i Danmark fandt han på bare tre dage to virkelig sjældne insektarter og ti relativt sjældne arter.

01:07 VIDEO: Jens Thorving Andersen fortæller, hvordan du selv kan lave en faldfælde til at fange insekter. Luk video

Området er et af de største overdrevsområder i Danmark, og det er næppe et tilfælde, at hvepsen blev opdaget netop her. Det mener Jens Reddersen, der er biolog i Nationalpark Mols Bjerge. Alligevel var han ganske imponeret over fundet,

- Jeg sprang op af stolen med det samme, jeg hørte det. Det er jo det lange seje træk, der skal gøre det for os, men alligevel så gav det her en helt særlig følelse, siger Jens Reddersen.

02:32 VIDEO: Hør de begejstrede naturentusiaster fortælle om deres fund. Luk video

Det er ikke bare for Jens Thorving Andersens egen fornøjelse, at han glæder sig over den nye art. Han vil nemlig gerne inspirere andre til at gå på jagt i naturens skattekiste.

- Udover at jeg personligt synes, at det er en af de bedste oplevelser at få, når man finder en ny art for landet, så vil jeg jo også gerne bruge det til at fortælle andre, at naturen er faktisk ikke så kedelig, som man tror, siger Jens Thorving Andersen.

