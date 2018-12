Ny ghetto: Vi er fra Danmark, olé, olé, olé

”Vi er fra Danmark, vi er fra Danmark, olé, olé, olé.”

Sangen gjalder ud i lokalet på Resedavej. Julestemning, store smil og sammenhold var der nemlig masser af, da de i dag inviterede til juletræsfest. Her kom folk fra området med forskellige kulturelle baggrunde og nationaliteter for at fejre julen.

Og det er faktisk lidt af en modsætning til, at Resedavej er et af de nyeste medlemmer på regeringens ghettoliste, der blev offentliggjort i går.

Duaa Khaled havde sin datter med til julefrokost. Selvom de ikke selv fejrer jul, kan hun godt lide at være sammen med de øvrige beboere i højtiden.

- Vi kommer hvert år, og det er jeg rigtigt glad for. Vi fejrer ikke selv jul, men vi vil gerne fejre det her med de andre danskere. Det er rigtigt hyggeligt, siger en af deltagerne, Duaa Khaled, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan være svært at få øje på ved områdets juletræsfest, men Resedavej har ifølge regeringen så store problemer med integration og beboere uden arbejde, at området er berettiget til en plads på den lidet flatterende ghettoliste.

Vi føler ikke selv, at vi bor i en ghetto. Vi er mange forskellige folkeslag, og nogle er mere eller mindre integrerede, men sådan vil det jo være. Joan Nielsen, bestyrelsesformand, boligforeningen AAB

- Vi føler ikke selv, at vi bor i en ghetto. Vi er mange forskellige folkeslag, og nogle er mere eller mindre integrerede, men sådan vil det jo være. Når man går rundt i området og hilser på folk, er det jo stille og roligt, selvom jeg godt ved, at vi har nogle udfordringer, siger bestyrelsesformand i boligforeningen AAB, Joan Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Også beboerne har svært ved at forstå, at de nu er på ghettolisten.

- Jeg er så glad for at bo her. Jeg kunne aldrig finde på at flytte herfra, for både mig og mine børn er glade for det. Det er et dejligt sted, siger Duaa Khaled.

Hugo Sørensen flyttede fra Bispehaven til Resedavej for fire måneder siden. Han synes, der er stor forskel på de to områder.

En anden af beboerne er Hugo Sørensen, der kun har boet på Resedavej i fire måneder. Inden da boede han i Bispehaven i Aarhus, der også er på ghettolisten. Og han forstår slet ikke, hvorfor Resedavej nu er en ghetto.

- Overhovedet ikke. Det her er meget bedre, synes jeg. Der er mere roligt. I Bispehaven var der meget ballade og skyderier, som man hører om. Jeg synes, det er helt forkert, at Resedavej er en ghetto, siger Hugo Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Til juletræsfesten deltog folk med mange forskellige kulturelle baggrunde. Det var 26. gang, juletræsfesten blev afholdt.

Resedavej har da også haft sine problemer, og i sommer satte en gruppe unge ild til en knallert og efterfølgende kastede sten efter brandfolkene. Men nu har området fået natteravne, som de håber, kan være med til at løse udfordringerne.

Vi har nogle problemer, og vi skal arbejde på at få folk i uddannelse og i arbejde. Den diskussion vil jeg tage med boligforeningerne og direktøren for AAB, siger Joan Nielsen.

Borgmester: En af de mest velfungerende ghettoer i Danmark

Borgmester Steen Vindum glæder sig over at se, hvordan sammenholdet var til juletræsfesten på Resedavej.

- Det er måske en af de mest velfungerende ghettoer, vi har i Danmark. Vi har godt vidst, at vi lå på en knivsæg i forhold til de her ghettokriterier, og vi har også allerede sat initiativer i gang derude, så vi kan få skabt en udvikling derude, siger borgmester Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

På Resedavej er 40 procent af beboerne på overførselsindkomst, og det har været en af de medvirkende faktorer til, at de er landet på ghettolisten.

- Vi har ikke været gode nok til at flytte flygtningekvinderne til, at de kan forsørge sig selv. De har lidt svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Vi mangler eksempelvis social- og sundhedsassistenter, og det ligger lige til højrebenet, at hive nogle af de her kvinder ind i de velfærdsjobs, siger Steen Vindum.