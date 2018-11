Ny friskole måske på vej: Vi kan ikke bare gøre ingenting

I mandags blev det besluttet, at Mølleskolen i Norddjurs Kommune skal lukkes.

Det er dog ikke det eneste sted i kommunen, at de mange besparelser får markant indflydelse på skoletilbuddene.

Det som politikkerne har gang i, det er en panikløsning, som ikke er bæredygtig. Anders Enggaard, Fjellerup

Overbygningen på Ørum Skole fjernes fra august 2019.

Det har nu fået borgere fra den del af kommunen til selv at tage affære.

Der er skrevet et længere opslag, hvori folkene bag det foreløbige initiativ begrunder hvorfor, at de mener, at der er behov for en friskole.

- Der er nedsat en gruppe, som ser på muligheden for at oprette en friskole herude, fortæller Anders Enggaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ikke en af de oprindelige initiativtagere, men er nu med i gruppen som repræsentant for Fjellerupområdet.

- Det som politikkerne har gang i, det er en panikløsning, som ikke er bæredygtig. Vi er med på, at der skal spares penge, men det her er bare ikke en midlertidig serviceforringelse. Når de fjerner noget på skolerne, er det væk for evigt, siger Anders Enggaard.

Borgerne frygter, at politikkerne ved at fjerne overbygningen på Ørum Skole gør overlevelsesbetingelserne for lokalområdet dårligere.

Hvis vi bare gør ingenting, så knækker Norddjurs Kommune midt over. Vi er kendt for ikke at lade stå til herude, og det gør vi heller ikke i denne omgang. Anders Enggaard, Fjellerup

Og så synes de, at det er helt urimeligt at unge mennesker skal bruge så lang tid på transport, som der er lagt op til.

Udsigten er nemlig, at de fremover vil skulle tage turen til Grenaa.

- Vores beregninger viser, at det vil tage omkring en time for dem at nå frem til skole, og det er helt uacceptabelt, siger Anders Enggaard.

Borgermøde

Indtil videre er der indkaldt til et borgermøde i Ørum d. 15. november, hvor alle interesserede opfordres til at komme.

- Vi vil gerne afdække, hvor stor interesse der er for at etablere en friskole. Indtil videre har alle som har hørt om det været meget positive, siger Anders Enggaard.

Opslaget om et kommende stormøde er delt i flere Facebook-grupper.

Initiativtagerne har allerede været i kontakt med andre, der tidligere har prøvet at starte en friskole op.

Og økonomien bag har man også allerede regnet på.

- Hvis vi bare gør ingenting, så knækker Norddjurs Kommune midt over. Vi er kendt for ikke at lade stå til herude, og det gør vi heller ikke i denne omgang, slutter Anders Enggaard.

Hvis den nye friskole bliver en realitet er planen, at den skal slå dørene op til august 2020.

Skæbnens time

I andre dele af kommunen er det ikke kun en overbygning, der bliver lukket.

- Det har alt for store konsekvenser for de kære børn. Jeg føler ikke, at man har tænkt på børnene i den her situation, siger forælder til to børn på Mølleskolen Bettina Helweg.

Mandag blev det besluttet, at Mølleskolen i Norddjurs Kommune skal lukke. Forældre og skoleleder på skolen var meget berørt af beslutningen.

- Der er forskellige følelser. Der er raseri, fordi at man tager en beslutning, hvor man ikke vægter børnenes tarv. Vi har også en følelse af lettelse, for det har været en lang kamp, forklarer formand for skolebestyrelsen på Mølleskolen Christian Breinholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Breinholt er vred over beslutningen og hele processen hertil.

- De har ikke kunnet nå at læse alle de høringssvar, der er kommet. Det har været en pseudoproces. Det her er besluttet, fordi at man er bange for erhvervslivets reaktion, hvis man lukker skolen over i det andet område. Det handler ikke om børnene, siger han.

Trykket stemning

Skolelederen på Mølleskolen er også ked af beslutningen og fortæller, at stemningen tirsdag er rigtig trykket.

- Der var nogen, der græd, og nogen der blev vrede. Hele følelsesregisteret har været i spil, fortæller skoleleder på Mølleskolen Erik Vedelsbo Falk.

Han er glad for den opbakning, som skolen har fået af forældre.

- Den opbakning har vi følt, at vi har haft i hele processen. Så det varmer selvfølgelig hjertet, siger han.