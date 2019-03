Ny direktør: - Kvindemuseet skal være den irriterende type

Fredag er det Kvindernes Internationale Kampdag og netop den dag, får Kvindemuseet i Aarhus en ny direktør.

Den nye direktør er 35-årige Julie Rokkjær Birch, hvis visioner for museet er klare.

Museet skal være den irriterende type, der skal blive ved med at prikke til den måde, vi ser tingene på

- Jeg skal fortsætte den gode udvikling og holde fast i den fornemme aktivistiske ånd, der er i museet, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Demo for ny voldtægtslovgivning: - Ingen ende på uhyrlige frifindelser

Hun har indtil nu været museumsinspektør på Kvindemuseet og har blandt andet en baggrund i Nordisk Sprog, Litteratur og Kunsthistorie.

For den nye direktør er det vigtigt, at museet forholder sig aktivistisk til samfundet og peger i den rigtige retning.

- Museet skal være den irriterende type, der skal blive ved med at prikke til den måde, vi ser tingene på, fortæller hun.

Julie er den mest kvalificerede og har de rigtige visioner for museet

For selvom det hedder Kvindemuseet, skal der være fokus på alle køn og ligestilling herimellem.

- Ligestilling kræver alles indsats, og jo mere vi kan inkludere alle køn, jo bedre.

Kunster Peter Land og Julie Rokkjær Birch i Kvindemuseets aktuelle udstilling 'Dagens Helt' om køn og maskulinitet, der åbnede i 2019. Foto: Kvindemuseet Foto: Kvindemuseet

Stillingsopslaget fik 37 ansøgninger, hvoraf fem gik videre til samtale.

- Julie er den mest kvalificerede og har de rigtige visioner for museet, fortæller bestyrelsesformand i Kvindemuseet, Merete Andersen.

Den første udstilling på Kvindemuseet åbnede i 1984 i denne fredede bygning i midten af Aarhus.

Fredag den 8. marts er det Kvindernes Internationale Kampdag, som selvfølgelig også markeres på museet.

Kvindemuseet afholder en ligestillingsdemonstration, hvor der forventes over 500 deltagere.

Læs også Østjysk politiker befamlede kvinder

Men på museet er alle dage en kamp for ligestilling.

- Faktisk bryder jeg mig ikke om ordet 'kamp', for ligestilling er en fælles indsats på tværs af kønnene, fortæller Julie Rokkjær Birch.

02:33

VIDEO: Demonstration i november 2018 under sloganet: 'Let's talk about yes'. Sex uden samtykke skal defineres som voldtægt, mener Amnesty International