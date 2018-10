Ny chat skal hjælpe unge med deres problemer

Nu kan unge randrusianere få hjælp til deres problemer og udfordringer af lokale rådgivere via en chatfunktion. Og det foregår helt anonymt.

Cyberhus, som Center for Digital Pædagogik står bag, tilbyder chatfunktionen til unge, og nu har Randers Kommune koblet sig på projektet, så randrusianerne en gang om ugen anonymt kan komme i kontakt med en lokal rådgiver med kendskab til de lokale tilbud.

- Vi er vant til at rådgive unge mennesker, men ikke på den her måde via en chat, hvor de bare kan smutte, hvis de vil. En af grundene, til at det er godt at koble lokale rådgivere på, er, at de bedre kan hjælpe, da de kender de lokale tilbud, siger Anja Dal, der er forebyggelseskonsulent i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND med henvisning til blandt andet rusmiddelcentret, kondomeri og andre initiativer, der kan komme de unge til gode alt efter behovet.

Åbner i dag

I dag torsdag, er den lokale Randers-chat åben for første gang, og herefter vil den være åben hver torsdag fra 16-18.

- Vi er gået med i det her for bedre at kunne give de unge en platform til deres udfordringer, som passer til deres verden, da de kender alt til det digitale og færdes hjemmevant der, siger Anja Dal.

Den lokale Randers-chat findes på cyberhus.dk/randers, men man kan på andre dage chatte med andre rådgivere, som så ikke er forankret i Randers, men stadig kan hjælpe. Det foregår her.

De lokale rådgiver er nogen, der i deres daglige arbejde har berøring med unge på forskellig vis, og derfor kan hjælpe de unge bedst muligt.

Alle er velkommen

Ifølge Anja Dal er det særligt krop og seksualitet, som udfordrer de unge, men deres problemer er mangfoldige og kan handle om alt muligt forskelligt lige fra stoffer, alkoholmisbrug i familien til ensomhed. Alle problemstillinger er velkomne på chatten.

- Nu skal vi have noget erfaring med det her, men tanken er, at det skal udvides til to dage om ugen, siger Anja Dal.

I Randers befinder de lokale rådgivere sig rent fysisk i Sundhedshuset.