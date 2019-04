Ny brøler fra Aarhus Letbane: Nye stationer kan ikke bruges

Når letbanen i slutningen af april begynder at køre til Grenaa, vil man ikke kunne tjekke ind og ud på den spritnye letbanestation i Thorsager, for letbanen stopper ikke.

Borgerne i Thorsager på Djursland er frustrerede over, at de nye letbanetoge til Grenaa ikke vil stoppe i Thorsager og Hessel. I snart tre år har de nye letbanestationer været en del af planlægningen for Aarhus Letbanes kørsel på Djursland.

Hvis der er noget i vejen med den, så kunne jeg forstå det. Hvis det kun er et spørgsmål om underskrifter og en eller anden procedure, om at det er en ny station, så synes jeg, at det er meget frustrerende Thøger Pauli, Thorsager.

Bedst som de troede, at Letbanen ville kunne køre gnidningsfrit, er der kommet nye bump på vejen. De må i stedet nøjes med at se letbanen kører igennem byen, fordi stationen ikke når at blive godkendt. En problematik som Århus Stiftstidende har belyst.

Frustrerede borgere

Thøger Pauli fra Thorsager er en af de borgere, der mærker frustrationen over, at letbanetogene ikke stopper i Thorsager.

- Det er frustrerende og uforståeligt, jeg ved ikke, om jeg skal blive vred eller gal, siger Thøger Pauli, Thorsager.

Thøger Pauli har kæmpet i årevis for at få toget til at stoppe i Thorsager, derfor frustrerer det ham, at de skal vente yderligere.

Han er en del af en trinbrætgruppe i Thorsager, der i årevis har kæmpet for at få toget til at stoppe i Thorsager, derfor vakte det også stor begejstring, da det blev offentliggjort, at de ville få et stoppested. Stationen ved Thorsager har kostet otte millioner og stod allerede klar sidste sommer.

Men glæden varede kort.

Aarhus Letbane har ikke haft styr på sikkerhedsgodkendelsen af stationen, og derfor er det ikke lovligt at lade letbanen stoppe i byen.

Her kan du se de steder, det er planlagt, at letbanen skal stoppe til og fra Grenaa. Foto: Aarhus Letbane

Glemt at underskrive

De manglende godkendelser skyldes, at hverken Thorsager eller Hessel var skrevet på den oprindelige sikkerhedsansøgning fra Aarhus Letbane. Det er de nu, men de er stadig ikke sikkerhedsgodkendt, og hvis det skulle ske nu, ville det forsinke åbningen af letbanestrækningen til Grenaa yderligere.

- Der skal laves dokumentation for, at vi må standse i Thorsager og Hessel, og det har vi ikke endnu. Vi må jo gerne køre igennem stationen, vi må bare ikke standse der, siger Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane.

Fejlen ligger hos Aarhus Letbane, der har glemt at få søgt om godkendelse af stoppestederne i Thorsager og Hessel hos Trafikstyrelsen.

- Det er en fejl fra vores side. Hele sikkerhedsgodkendelsen er jo grundlæggende set papir, vi skal kunne dokumentere, at letbanen er sikker og have dokumentation for, hvordan den bliver ved med at være sikker, siger Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane.

Papirarbejde forsinker

Det vil tage Aarhus Letbane 3-4 måneder at få godkendt stationerne. Thøger Pauli og borgerne i Thorsager står nu tilbage med en ny station og har svært ved at forstå, at der ikke kan komme en godkendelse hurtigst muligt.

- Hvis der er noget i vejen med den, så kunne jeg forstå det. Hvis det kun er et spørgsmål om underskrifter og en eller anden procedure, om at det er en ny station, så synes jeg, at det er meget frustrerende, siger Thøger Pauli, Thorsager.

Letbanen vil heller ikke stoppe i Hessel.

I Syddjurs har kommunen selv betalt noget af stationen i Thorsager, og derfor er borgmesteren også godt træt af situationen med letbanestationerne.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men jeg er sikker på, at når vi når til begyndelsen af august, så ryger den her sag i glemmebunken, men det er da ikke tilfredsstillende for mig som repræsentant for Syddjurs og Thorsagerborgerne, fortæller borgmester i Syddjurs Ole Bollesen (S).

Thøger Pauli venter fortsat på, at han og resten af borgerne i Thorsager kan bruge deres nye letbanestation, og han håber, at Aarhus Letbane snart får rettet fejlen.

- De skal se at komme i gang og få lavet den underskrift. Så Thorsager kan komme med på banen, så vi kan få det stop, siger Thøger Pauli, Thorsager.

Aarhus Letbane forventer, at letbanen vil stoppe i Thorsager og Hessel i slutningen af sommeren.