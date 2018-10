Ny brand ved søbad: Politiet mener, den er påsat

Klokken 16.17 fik Midtjysk Brand og Redning en anmeldelse om brand ved Østre Søbad i Silkeborg.

Læs også Bruger af det brændte søbad: - Jeg fik tårer i øjnene, da jeg så det

- Da vi kommer derud, er vores opgave meget lille. Der var ild i en håndpapirsholder, fortæller indsatsleder Rasmus Klüver Jensen fra Midtjysk Brand og Redning til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er påsat. Det starter ikke af sig selv sådan noget. Carsten Henriksen, vagtchef, Midt- og Vestjyllands Politi

Den mindre brand i papirbeholderen var hurtigt slukket. Den var opstået i en træbygning, hvor der altid er åbent.

- Det er sjældent, at papir selvantænder, siger indsatsleder Rasmus Klüver Jensen.

Vestre og Østre Søbad ligger ud til Almind Sø ved Silkeborg.

Vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi er heller ikke i tvivl.

- Det er påsat. Det starter ikke af sig selv sådan noget, siger Carsten Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Natten til torsdag brændte et omklædningsrum ned ved Vestre Søbad, som også ligger ned til Almindsø. Her blev en kiosk også ramt af branden.

- Vi har haft vores lokale brandefterforsker derude, og der er sikret en masse spor, som vi går videre med i efterforskningen. Nogle af de forskellige prøver har vi selvfølgelig ikke fået svar på endnu, fortalte Bent Riber Nielsen, som er politikommissær ved lokalpolitiet Silkeborg under Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

00:30 Brugere af det brændte Vestre Søbad: - Jeg fik tårer i øjnene, da jeg så det. Fra den 18. oktober. Luk video

Derfor er politiet også opmærksom på, at det kan være den samme, som står bag.

- Vi er særlig opmærksom på, at der er de her to tilfælde, og hvad der ellers kan være i området. Der er noget, der tyder på, at der er en der går rundt med tankerne om at tænde ild til noget, siger Carsten Henriksen.

02:58 VIDEO: Optagelser fra branden ved Vestre Søbad, som blev ramt natten til torsdag. Video: Peter Erfurt Luk video

Midt- og Vestjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der kan have set noget på tidspunktet, den mindre brand brød ud.

- Det er et sted, der færdes rigtig mange mennesker, som løber og går forbi. Vi vil gerne høre fra vidner, der har set noget kort op imod anmeldelsestidspunktet, siger Carsten Henriksen.

Læs også Enarmet grønlænder i rekordforsøg: Få historien bag udbrændt søbad

Branden ved toiletbygningen blev slukket hurtigt nok til, at der udelukkende kom sodskader, fortæller vagtchefen.

Ilden tog hele omklædningsrummet ved Vestre Søbad natten til torsdag.

Ved søbadet er der en sandstrand, badebroer, omklædningsrum og en kiosk.